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Fırsatçılar bayram yoğunluğunda bunu da yaptı

Kurban Bayramı yoğunluğunu fırsata çevirmeye kalkan mekan işletmecileri, ücretsiz olması gereken şemsiye ve şezlongları 200 TL'den kiralamaya kalktı.

25 Temmuz 2021 Pazar 11:17
Fırsatçılar bayram yoğunluğunda bunu da yaptı

Fırsatçılar bayram yoğunluğunda bunu da yaptı 

Kurban Bayramı tatilinde yoğunluğun yaşandığı yerlerden biri de Kuşadası oldu. Çok sayıda vatandaş, denize girmek için Dilek Yarımadası Milli Parkı'nı tercih etti. Ancak milli parktaki işletmenin fiyat politikası vatandaşları isyan ettirdi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesine bağlı  Güzelçamlı Mahallesi'nde Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı içindeki plaj, lokanta ve büfe işletmecilerinin uyguladığı fiyat politikası, bayram tatili için bölgeye gelenlerin tepkisini çekti.

Milli parktaki plajların belirli bölümü halkın ücretsiz kullanımına sunulurken, diğer bölümü ise işletmecilere ayrıldı. Halka ücretsiz hizmet veren bölümdeki yoğunluk nedeniyle işletmelerin bulunduğu plajlara yönelen tatilciler, şezlong ve şemsiye için talep edilen fiyatları yüksek buldu.

Fiyatlara tepkilerini sosyal medyadan dile getiren tatilcilerin, mesajlarında, Dilek Yarımadası Milli Parkı gibi doğa harikası bir yerde halkın bu tür hizmetlerden daha ucuza faydalanması gerektiğini vurgularken, "Bu kadar da olmaz! 2 şezlong 1 şemsiye 200 TL. Yazıktır, günahtır" ifadelerine yer verdikleri görüldü.

Yakınlarıyla Kurban Bayramı tatili için Kuşadası'na geldiklerini belirten Mert Erdem, "Milli Park bize çok keyifli ve hoş bir ortam sunuyor. Ancak 2 şezlong ve 1 şemsiye için talep edilen fiyat çok yüksek" dedi.

Kuşadası'ndaki tatilciler, Milli Park'taki plajlarda yoğunluk ve fiyat politikası nedeniyle ilçedeki diğer belediye plajlarını tercih etti.
 

Anahtar Kelimeler:
şezlong KirasıMilli Park
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