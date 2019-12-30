Fırtına deniz otobüsü seferlerini vurdu, çok sayıda sefer iptal



İDO ve BUDO ile yolculuk yapmaya hazırlananlar dikkat. Pazartesi günü BUDO tüm seferlerini iptal ederken İDO bazı seferlerini iptal etti.

Son Dakika Haber, BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, yarın (Bugün) 07.00-20.30 saatlerinde gerçekleştirilmesi planlanan tüm seferlerin olumsuz hava şartları nedeniyle karşılıklı iptal edildiği belirtildi.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan fırtına uyarısının ardından İDO ve BUDO yarın yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İDO'nun iptal edilen seferleri şöyle:

Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07:45 seferi

Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07:50 seferi

Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08:30 seferi

BUDO'nun iptal edilen seferleri ise şöyle:

Saat 07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

Saat 09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

Saat 10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

Saat 10:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi

Saat 13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi

Saat 13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi

Saat 14:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

Saat 16:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi

Saat 18:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

Saat 20:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi