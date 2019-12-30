Fırtına deniz otobüsü seferlerini vurdu, çok sayıda sefer iptal
İDO ve BUDO ile yolculuk yapmaya hazırlananlar dikkat. Pazartesi günü BUDO tüm seferlerini iptal ederken İDO bazı seferlerini iptal etti.
Son Dakika Haber, BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, yarın (Bugün) 07.00-20.30 saatlerinde gerçekleştirilmesi planlanan tüm seferlerin olumsuz hava şartları nedeniyle karşılıklı iptal edildiği belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan fırtına uyarısının ardından İDO ve BUDO yarın yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
İDO'nun iptal edilen seferleri şöyle:
Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07:45 seferi
Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07:50 seferi
Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08:30 seferi
BUDO'nun iptal edilen seferleri ise şöyle:
Saat 07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
Saat 09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
Saat 10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
Saat 10:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi
Saat 13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi
Saat 13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi
Saat 14:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
Saat 16:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi
Saat 18:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
Saat 20:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi