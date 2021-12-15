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Fırtına deniz ulaşımını vurdu, bazı seferler iptal

Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan olumsuz hava koşulları İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferlerini iptal ettirdi.

15 Aralık 2021 Çarşamba 10:39
Fırtına deniz ulaşımını vurdu, bazı seferler iptal

Fırtına deniz ulaşımını vurdu, bazı seferler iptal

Fırtına ve olumsuz hava şartları deniz ulaşımını etkiliyor. İDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, saat 07.15 Yalova-Yenikapı, saat 07.46 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy, 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, 19.01 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma seferleri gerçekleştirilemeyecek. 

BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, saat 07.00'deki Bursa (Mudanya) -İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas),10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve  10.30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek. 

Anahtar Kelimeler:
FırtınaİDOBUDO
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