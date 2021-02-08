Fırtına İstanbul ve Trakya'yı vurdu, çatıları uçurdu



Fırtına, şimşek ve yer yer yağmur akşamın ilk saatlerinden itibaren Marmara ve Trakya'da etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı fırtına uyarının ardından İstanbul'da bazı ilçelerde çatılar uçtu. Yollarda park halindeki araçların üstüne kiremitler ve çatıdan kopan parçalar düşerek hasar verdi. Fırtına nedeniyle Bağcılar’da bitişik bir binanın çatısı karşı binadaki dairelere doğru uçtu. Çatıdan dolayı bir kişi yaralanırken, cadde üzerinde bulunan araçlar hasar gördü. Fırtına ve yağmur Trakya bölgesinin tamamında etkili oldu.

Akşam saatlerinde hafif yağmurla birlikte Beşiktaş, Bağcılar, Şişli, Beyoğlu ve Esenler'de etkisini gösteren fırtına, Anadolu Yakası'nda Beykoz ve Üsküdar'da etkili oldu.

Şiddetli rüzgar nedeniyle Silivri sahilde bir iş yerinin totem tabelası devrilirken, Fatih Mahallesi Bıldırcın Sokak'ta da ağaç devrilmesi sonucu elektrik direği yıkıldı.

İtfaiye ekipleri bir binada sallanan bir demiri tehlike arz ediyor diye çıkarttı.

SULTANGAZİ'DE ÇATI UÇTU

UÇAN ÇATI EVLERİN İÇİNE GİRDİ

Sultangazi Gazi Mahallesi'nde çatı uçması güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Çatıları uçan evlerde oturan vatandaşlar yaşanan gürültünün ardından sokaklara indi. Yoldan geçen vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından İstanbul’da beklenen yağış ve fırtına uyarışa akşam saatlerinde etkisini göstermeye başladı.

Bağcılar 348. Sokak üzerinde bulunan iki bitişik binanın çatısı fırtına nedeniyle uçarak, karşı binanın balkonundan içeriye girdi. Bu sırada balkonda bulunan bir kişi, çatıdan kopan parçalar ve dairenin pencere camının parçalanmasıyla yaralandı.

Binaya çarparak yere düşen parçalar nedeniyle sokak içerisindeki çok sayıda araç hasar gördü. Ekiplerin çatıyı kaldırma çalışmaları sürüyor.

KÖPRÜDE TRAFİK AKSADI

Öte yandan, Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Köprüsü'nde trafikte aksama meydana geldi. Yoğun rüzgar nedeniyle motosiklet sürücüleri, köprüyü geçmekte zorlandı. Bazı motosikletliler düşerken, rüzgarın etkisini yitirmesini bekleyen sürücülere polisler eşlik etti.

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da kuvvetli rüzgâr ve fırtına beklendiğini duyurmuştu. Yapılan uyarıda, "Güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgarın, yer yer kuvvetli fırtına(60-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden soba ve baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekmektedir." denilmişti.