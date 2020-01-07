

Fırtına ulaşımı vuruyor, yağmur barajları dolduruyor





Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu Bölgeleri'nde kış mevsimi kendini yoğun olarak hissettiriyor. Kıyı kesimlerined fırtına ve yağmur hayatı olumsuz yönde etkilerken, iç kesimlerde kar yağışı nedeniyle bazı merkezlerde okullar tatil edildi.

Fırtına, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda piste inen uçağı yoldan çıkardı. Kaza ile ilgili olarak Pegasus Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada, yolcuların tahliye edildikten sonra kaza ile ilgili araştırmanın devam ettiği bilgisi yer aldı. Pegasus açıklamasında şu bilgiler yer aldı:

Sharjah-Sabiha Gökçen seferini yapan PC747 sefer sayılı TC-CCK kuyruk tescilli uçağımız, bugün (7 Ocak 2020) İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yaptıktan sonra pistten çıkmıştır. Yolcularımızın ve ekibimizin emniyetli şekilde tahliyesi sağlanmıştır. Herhangi bir can kaybı veya yaralanma bulunmamaktadır. Gerekli inceleme başlatılmış olup gelişmelerle ilgili bilgi verilmeye devam edilecektir.

İSTANBUL'DA SON YILLARIN YAĞIŞ REKORU KIRILDI

İstanbul’da 2 gündür devam eden fırtına ve şiddetli yağmur, ulaşımı olumsuz etkilerken, bazı cadde ve sokaklarda göllenmelere, çatı uçmalarına neden oldu. Olaylarda herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Son 2 günde şehrin birçok noktasında metrekareye 100 kg civarına yağış düştü.

İstanbul’un farklı bölgelerinde ölçülen yağış miktarları şöyle:



İstanbul başta olmak üzere ülkemizin kuzey ve batı bölgeleri Pazar akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava ile Akdeniz üzerinden gelen yağışlı etkili olmaya devam ediyor. Fırtına ve yağmur, trafikte aksamalara ve kazalara neden oldu.



İBB, 153 Beyaz Masa’ya il genelinden gelen çatı uçması, ağaç, direk devrilmesi,

tehlike arz eden parça, su baskını ve yollarda göllenme ihbarlarına İBB ekipleri tarafından

müdahale etti. Çalışmalar AKOM’dan koordine edildi.



Geceden itibaren gelen ihbarları değerlendirerek şehrin 61 ayrı noktasında oluşan göllenme ve baskınları önlemek için su tahliyesi gerçekleştirildi. 108 çatı uçtu, 3 istinat duvarı çöktü. Olaylar nedeniyle 8 araç hasar gördü. Tehlike arz eden 222 parça ile yıkılan 128 ağaç yollardan kaldırıldı.



Kuvvetli Sağanak Yağış ve Fırtına nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye, İSKİ, Yol Bakım, Park Bahçeler, Zabıta, İBB Trafik, Çevre Koruma ve 153 Yerinde Çözüm ekipleri 24 saat aralıksız çalışıyor.



METREKAREYE 100 KG YAĞIŞ DÜŞTÜ



Pazar günü akşam saatlerinden itibaren kaydedilen yağış miktarları incelendiğinde Salı saat 07:00

itibari ile en fazla yağış; Eyüpsultan Hamidiye (108.6 kg/m2), Şişli (100 kg/m2), Beykoz (92 kg/m2) ilçelerinde ölçüldü.



En az yağışlar Silivri (25kg/m2), Büyükçekmece Kamiloba (38kg/m2) gibi batı ilçelerimizde kaydedildi. İl genelinde ortalama 60 kg/m2 yağış kaydedildi. Barajlardaki doluluk oranı ise yaklaşık yüzde 4 artarak yüzde 43,77’ye ulaştı.



En yüksek rüzgâr hızları Kartal Aydos 104.4km/s, Beykoz Anadolu Feneri 97.7km/s, YSS Köprüsü 92.1km/s olarak ölçüldü. İstanbul genelinde kuvvetli, yer yer tam fırtına (65-100km/s) şeklinde etkili olan rüzgârlar ile birlikte kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin Çarşamba sabah saatlerine kadar devam edeceği, ardından bölgemizi terk edeceği tahmin ediliyor.



SORUN YAŞANAN NOKTALAR/ ÖNEMLİ OLAYLAR

Fırtına nedeniyle Marmara Denizi’nde deniz ulaşımı seferlerinde (Şehir Hatları, İDO,

BUDO) iptaller yaşanmıştır. Seferlerde aksaklıklar yaşandı.

Merkezefendi, Gümüşsuyu Davutpaşa Cad. Tramvay yolu göllenme, tramvay seferlerinde

kısa süreli aksama oldu.

Kadıköy Caferağa Mah. Mühürdar Cad. Tramvay yolu göllenme, tramvay seferlerinde kısa

süreli aksama yaşandı.

M1 Metro hattında enerji kesintisi nedeniyle seferlerde kısa süreli aksaklıklar yaşandı.

TEM Halkalı Yan yol – İkitelli istikameti göllenme

Topkapı Altgeçit göllenme

D-100 Kozyatağı Carrefour önü göllenme

Kumkapı Kumluk Altgeçidi göllenme

Ataşehir Küçükbakkalköy Altgeçidi göllenme

Çekmeköy Kuzey Çevre Otoyolu Bağlantı Yolu göllenme

Bahçelievler Yenibosna 29 Ekim Cad. yol çökmesi

Gaziosmanpaşa Yıldız Tabya Mah. rögar taşması

İl genelinde çok sayıda çatı uçması, ağaç, direk devrilmesi vb. nedeniyle araç, ev, işyerinde

hasar meydana gelmiştir.

Fatih Yavuz Selim Mah. Soğuktulumba Sk. No:40 3 katlı binanın çökmesi, 2 araçta hasar

Bakırköy Yeşilköy Mah. Pembe Menekşe Sokak ağaç devrilmesi, 2 araçta hasar

Esenler Turgutreis Mah. 458 Sokak çatı uçması, 2 araçta hasar

Bağcılar Yüzyıl Mah. 2183 sokak çatı uçması, 2 araçta hasar

Balat Mahallesi Yasemin Sokak 2 katlı metruk binada kısmi çökme

Pendik Çamlıtepe Mahallesi Neşe Sokak binanın istinad duvarında kısmi çökme



