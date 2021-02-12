Fırtına ve hortum Ege Bölgesi'ni vurdu | Çok sayıda yaralı var

Fırtına ve hortum Ege Bölgesi'ni vurdu

Şiddetli fırtına, yağmur ve hortum Ege, Marmara ve Trakya bölgelerinde hayatı olumsuz yönde etkiledi. İzmir, Balıkesir ve Muğla'da evler ve araçlar hasar gördü. Fırtına sırasında yaralananların sayısının 20'ye yakın olduğu bildirildi.



Hortum Alaçatı'ya bomba gibi düştü, Alaçatı Büyük Sanayi Bölgesi'ni yoğun olarak vuran hortum, Çeşme üzerinden geldi. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran yaptığı açıklamada 16 vatandaşın yaralandığı hortum sırasında Çeşme'nin bir bölümüne de dolu yağdığını söyledi. Başkan Oran, bir vatandaşın hortum sırasında kemik kırılması nedeniyle ameliyat edilmek üzere tedavi altına alındığını, diğer yaralıların da durumunun hafif olduğunu söyledi.

Çok sayıda konteyner ve otomobil hortum sırasında sürüklenerek çevresine hasar verdi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çıkan hortum sonucu çok sayıda evin çatısı uçtu. Bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İzmir'de de hortumun çıktığı ve en az 20 kişinin yaralandığı bildirildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde oluşan hortum binalarda ve araçlarda hasara yol açtı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından Edremit Körfezi'nde yağış ve fırtına etkisini sürdürüyor.

Bölge genelinde sağanağın yanı sıra Ayvalık'ın Sarımsaklı Mahallesi'nde de kısa süreyle hortum etkili oldu.

Deniz üzerinden kıyıya gelen hortum, mahalledeki bazı binaların çatılarına zarar verdi, araçlarda hasara neden oldu.

Bazı araçların da hasar gördüğünü belirten Ergin, "Herhangi bir can kaybı yok, sadece mal kaybı var. Paşalimanı mevkisindeki belediyeye ait işletmede bayağı bir hasar var. Çok şükür kimsenin canına bir zarar gelmemiş ama Sarımsaklı Mahallesi'nde epey bir hasar var. Belediye ve itfaiye ekipleri çevrede temizlik yapıyor." diye konuştu.

ALAÇATI'DA HORTUM

İzmir’in Çeşme ilçesi Alaçatı bölgesinde hortum çıktı. Araçlar ters döndü, vinç devrildi.

İzmir Çeşme'nin Alaçatı bölgesinde ve Urla'da kuvvetli yağış dolu ve hortum etkili oldu. Yaşanan felakette 16 kişi yaralandı. Öte yandan Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde oluşan hortum binalarda ve araçlarda hasara yol açtı.

AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI ERGİN: CAN KAYBI YOK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından Edremit Körfezi'nde yağış ve fırtına etkisini sürdürüyor.

Bölge genelinde sağanağın yanı sıra Ayvalık'ın Sarımsaklı Mahallesi'nde de kısa süreyle hortum etkili oldu.

Deniz üzerinden kıyıya gelen hortum, mahalledeki bazı binaların çatılarına zarar verdi, araçlarda hasara neden oldu.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, yaptığı açıklamada, binaların çatısının yola ve çevreye saçıldığını söyledi.

Bazı araçların da hasar gördüğünü belirten Ergin, "Herhangi bir can kaybı yok, sadece mal kaybı var. Paşalimanı mevkisindeki belediyeye ait işletmede bayağı bir hasar var. Çok şükür kimsenin canına bir zarar gelmemiş ama Sarımsaklı Mahallesi'nde epey bir hasar var. Belediye ve itfaiye ekipleri çevrede temizlik yapıyor." diye konuştu.