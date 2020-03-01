Flaş Flaş Flaş | Türk Savaş uçakları Halep Havaalanı'nı vurdu



Son dakika Suriye, Türkiye'nin Suriye rejimine verdiği sürenin dolmasına dakikalar kala Türk F-16 savaş uçakları, bu ülkede çok sayıda hedefi vurdu.

Hava harekatıyla ilgili ilk bilgi Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, HaberTürk'te katıldığı tv programında duyurdu. Ağar, daha sonra bu bilgiyi sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.

Türkiye’nin tanıdığı sürenin sona ermesine bir saatten az kala F-16’ların da dahil olduğu son derece etkili bir ateş armadası REJİM ve YPG/PKK hedeflerini vuruyor.



Halep havaalanı, Minnag hava üssü dahil pek çok önemli üs ve hedef, karadan ve havadan vuruluyor. — Abdullah Ağar (@abdullahagar2) February 29, 2020



Türk Silahlı Kuvvetleri, 34 askerimizin şehit edilmesinin ardından, Şam yönetimine verdiği sürenin dolmasına dakikalar kala çok sayıda hedefi havadan ve karadan vurmaya başladı. F-16 savaş uçakları sınırı alçaktan geçerek Halep Hava Limanı, Minnak Askeri Hava üssü ile Tel Rıfat ve çevresindeki PKK hedeflerini ateş altına aldı.

Karada ise çok sayıda tank ve zırhlı birlik, rejime ait üslere doğru ilerliyor.

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