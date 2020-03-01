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Flaş Flaş Flaş | Türk Savaş uçakları Halep Havaalanı'nı vurdu

Türkiye, Şam yönetimine verdiği sürenin dolmasına dakikalar kala düğmeye bastı. Farklı hava limanlarından kalkan çok sayıda F-16 rejime ait mevzileri vuruyor.

01 Mart 2020 Pazar 00:08
Flaş Flaş Flaş | Türk Savaş uçakları Halep Havaalanı'nı vurdu

Flaş Flaş Flaş | Türk Savaş uçakları Halep Havaalanı'nı vurdu


Son dakika SuriyeTürkiye'nin Suriye rejimine verdiği sürenin dolmasına dakikalar kala Türk F-16 savaş uçakları, bu ülkede çok sayıda hedefi vurdu. 

Hava harekatıyla ilgili ilk bilgi Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, HaberTürk'te katıldığı tv programında duyurdu. Ağar, daha sonra bu bilgiyi sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.


Türk Silahlı Kuvvetleri, 34 askerimizin şehit edilmesinin ardından, Şam yönetimine verdiği sürenin dolmasına dakikalar kala çok sayıda hedefi havadan ve karadan vurmaya başladı. F-16 savaş uçakları sınırı alçaktan geçerek Halep Hava Limanı, Minnak Askeri Hava üssü ile Tel Rıfat ve çevresindeki PKK hedeflerini ateş altına aldı. 

Karada ise çok sayıda tank ve zırhlı birlik, rejime ait üslere doğru ilerliyor. 

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Son Güncelleme: 01.03.2020 00:54
Anahtar Kelimeler:
SuriyeİdlibSavaşSavaş Uçakları
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