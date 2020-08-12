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Galata Kulesi'nde restorasyon skandalı 

Depremler, yangınlar ve onlarca doğal afete tanıklık eden 1400 yıllık tarihi Galata Kulesi'nde restorasyon skandalı yaşandı. Hiltilerle tarihi duvarları yıkılan kuledeki skandala bakanlık el koydu

12 Ağustos 2020 Çarşamba 18:51
Galata Kulesi'nde restorasyon skandalı 


Galata Kulesi'nde restorasyon skandalı 


İstanbul'un tarihiyle özdeşleşen Venedik mimarisinin eşşiz örneklerinden biri olarak bilinen Galata Kulesi'nde skandal görüntüler. Kültür ve Turizm Bakanlığı 'Sıvalar söküldü' dese de, ellerinde hiltiyle duvarları yıkıldığı açıkca görülen Galata Kulesi'ndeki yaşanan skandala sosyal medyadan tepki yagıyor. Daha önce kule duvarına örülen iskeleler, ebabil kuşlarının yuvalarına girmesini engellediği için kaldırılmıştı. 

Son yıllarda tarihi mekanlarda sık sık ortaya çıkan restorasyon skdalının bir yenisi İstanbul'dan geldi, Büyükşehir Belediyesi Enerji Yönetimi ve Aydınlatma Müdürlüğü, Galata Kulesi'nde devam eden restorasyon hakkında bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Restorasyonu yapan firma, İBB’ye ait aydınlatma ekipmanlarını habersizce ve gelişigüzel şekilde sökmüştür. İşlevsiz kalan ekipmanlar ise İBB tarafından demontajı yapılarak muhafaza altına alınmıştır" denildi

Galata Kulesi’nin idaresinin 16 Mayıs’tan beri Kule-i Zemin Vakfı ve Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü’nde olduğunu açıklayan İBB Enerji Yönetimi ve Aydınlatma Müdürlüğü, kulenin dış cephe aydınlatma elemanları ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Kule’nin dış cephe aydınlatma elemanları Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler neticesinde; yerinde olduğu gibi bırakılmış, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından alınacak kararların beklenmesine karar verilmiş, bu süreçte aydınlatma bakım onarımları ekiplerimizce yapılmış, çeşitli farkındalık günü etkinliklerinde teknik çalışmalar Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda yine ekiplerimizce gerçekleştirilmiştir.

30 Temmuz 2020 tarihinde yerinde yapılan incelemelerde de, kulenin restorasyonunu gerçekleştiren firma tarafından seyir terası katında bulunan İBB’ye ait olan aydınlatma elemanlarının habersizce sökülerek gelişigüzel bir şekilde alana bırakıldığı tespit edilmiş olup; sökülen malzemeler yüklenici firmadan tutanakla teslim alınmıştır.

Ayrıca aydınlatma sisteminin uzaktan kontrolünü sağlayan ünitelerin de yerinde olmadığı tespit edilmiş olup; 4 kalem malzeme ilgili firma tarafından İBB’ye teslim edilememiştir. Bu sebeplerle 11 Ağustos 2020 tarihinde; alanda enerji olmadığından işlevsiz bir şekilde kalan aydınlatma elemanlarımızın zarar görmemesi ve kaybolmaması adına ekiplerimizce demontajı yapılarak muhafaza altına alınmıştır.”

KÜLTÜR VARLIKLARI DAİRE BAŞKANI: YETKİLİ KURUMLARIN DİKKATİNE SUNUYORUM

Öte yandan İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polar da, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul’un en önemli tarihi eserlerinden Galata Kulesi içerisinde yapılan akıl almaz uygulamaları acilen yetkili kurumların dikkatine sunuyorum. Suç niteliğinde uygulamaların derhal durdurulması ve tespiti için İBB Kültür Varlıkları Dairesi birimleri olay yerine nakledilmiştir" ifadelerini kullandı.

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