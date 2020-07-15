Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Gar katliamını planlayan terörist bakın nerede ortaya çıktı

Türkiye'de kanlı saldırıların planlayıcısı terör örgütü DEAŞ'li İlhami Bal'ın izi Suriye'de bulunu. Gar katliamını planlayan zanlının PKK'nın sözde esir kampında tutulduğu belirlendi.

15 Temmuz 2020 Çarşamba 20:22
Gar katliamını planlayan terörist bakın nerede ortaya çıktı


Gar katliamını planlayan terörist bakın nerede ortaya çıktı


Türkiye'yi kanlı iç hesaplaşmaların eşiğine sürüklemek isteyen DEAŞ'lı katillerden biri, terör örgütü PKK'nın sözde esir kampında ortaya çıktı.Ankara Garı'nda, 10 Ekim 2015 tarihinde terör örgütü DEAŞ tarafından gerçekleştirilen, 100 kişinin yaşamını yitirdiği katliamla ilgili davada yargılanan 16 sanıktan katliamın planlayıcısı İlhami Balı'nın, Suriye'de terör örgütü PKK/YPG´nin kontrolündeki esir kampında olduğu ortaya çıktı

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve ana davadan dosyası ayrılan 16 firari sanığın yargılandığı davanın görülmesine yarın devam edilecek.

Edinilen son bilgilere göre mahkeme, son celsede Interpol aracılığıyla firari sanıklardan Edremit Türe, Deniz Büyükçelebi, Ahmet Güneş, Hasan Hüseyin Uğur ve Nusret Yılmaz hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına karar vermişti. İlhami Balı´nın da arasında bulunduğu diğer firariler hakkında ise daha önce kırmızı bülten çıkarılmıştı.

EMNİYETEN GELEN YAZI DOSYAYA GİRDİ

Mahkemenin, firari sanıkların akıbeti konusunda emniyete yazdığı müzekkereye gelen cevap yazısı, dava dosyasına girdi. Yazıda, daha önce nerede olduğu tespit edilemeyen saldırının planlayıcısı olduğu ve birçok eylemin de emrini verdiği belirlenen, davanın bir numaralı sanığı firari İlhami Balı'nın, Suriye'de adı 'x' olarak belirtilen esir kampında olduğu belirtildi.

Söz konusu kampın sözde esir kampı olduğu belirtilerek, "23 adet yakalama kararı bulunan şahsın yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, adı geçen İlhami Balı´nın sözde esir kampında isminin bulunduğu tespit edilmiştir" denildi. Yazıda yine firari sanıklardan Mustafa Delibaşlar ile Cebrail Kaya'nın ise Suriye'de 'SDG' adlı esir kampında bulunduklarının tespit edildiği bilgisi yer aldı.

KARAR 3 AĞUSTOS 2018'DE ÇIKMIŞTI

Katliamla ilgili görülen ana davada karar 3 Ağustos 2018'de çıkmış, sanıklar Abdülmubtalip Demir, Talha Güneş, Metin Akaltın, Yakub Şahin, Hakan Şahin, Halil İbrahim Alçay, Resul Demir, Hacı Ali Durmaz ve Hüseyin Tunç, 'anayasal düzeni ihlal' suçundan 1'er, '100 kişiyi kasten öldürme' suçundan da 100'er kez olmak üzere toplam 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmıştı. Ayrıca bu sanıklar 20'si çocuk 391 kişiyi öldürmeye teşebbüs suçundan da ayrı ayrı 10 bin 557'şer kez hapisle cezalandırılmıştı.

Mahkeme, sanıklardan bazılarına da terör örgütü yöneticiliği ve terör örgütü üyeliği suçlarından ceza vermişti. Firari sanıklar İlhami Balı, Savaş Yıldız, Edremit Türe, Deniz Büyükçelebi, Yakup Selağzı, Kasım Dere, Nusret Yılmaz, Mustafa Delibaşlar, Walentina Slobodjanjuk, Muhammet Zana Alkan, Ömer Deniz Dündar, Cebrail Kaya, Ahmet Güneş, Kenan Kutval, Bayram Yıldız ve Hasan Hüseyin Uğur'un dosyaları ayrılmış ve bu sanıkların yargılanmasına daha sonra başlanmıştı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kaçırılan 13 yaşında kız çocuğu operasyonla kurtarıldı
Kaçırılan 13 yaşında kız çocuğu operasyonla kurtarıldı
Karadeniz'de sel felaketi | Can kaybı artıyor
Karadeniz'de sel felaketi | Can kaybı artıyor
15 Temmuz kahramanları o geceyi anlattı | Sabiha Gökçen'e tek bir haini sokmadık
15 Temmuz kahramanları o geceyi anlattı | Sabiha Gökçen'e tek bir haini sokmadık
Türk Edebiyatı'nın acı kaybı | Adalet Ağaoğlu hayatını kaybetti
Türk Edebiyatı'nın acı kaybı | Adalet Ağaoğlu hayatını kaybetti
Koronavirüs raporu | Son 24 saatte 19 vatandaşımız can verdi
Koronavirüs raporu | Son 24 saatte 19 vatandaşımız can verdi
Karadeniz'i sel vurdu, can kayıpları var 
Karadeniz'i sel vurdu, can kayıpları var 
Wayfair skandalı ve Trendyol'da çocuk kaçakçlığı yalanı
Wayfair skandalı ve Trendyol'da çocuk kaçakçlığı yalanı
Yusufeli Baraj inşaatını sel vurdu, hasar büyük
Yusufeli Baraj inşaatını sel vurdu, hasar büyük
Heybeliada orman yangınında sabotaj şüphesi, 3 gözaltı var
Heybeliada orman yangınında sabotaj şüphesi, 3 gözaltı var
Hatalı park yüzünden tramvay seferleri 160 kez aksadı
Hatalı park yüzünden tramvay seferleri 160 kez aksadı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim