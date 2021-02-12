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Gara Operasyonu | Örgütün kış yapılanması imha edildi

Suriye'deki terör örgütü kamplarından Irak'ı kullanarak Türkiye'ye sızmak için oluşturulan çok sayıda sığınak ve yığınak Gara Harekatı ile imha edildi.

12 Şubat 2021 Cuma 19:46
Gara Operasyonu | Örgütün kış yapılanması imha edildi

Gara Operasyonu | Örgütün kış yapılanması imha edildi


Terör örgütü PKK'nın Sincar yapılanmasını nihai hedef olarak planlanan Pençe Kartal-2 Harekatı'nın ikinci gününde,

Gara'da 33 terörist öldürülürken çok sayıda sığınak ve yığınak imha edildi. Uçar birlik harekatı ile başlayan ve 3 askerimizin şehit düştüğü harekatın ikinci gününde örgütün Amerikan yapımı silahlarla donattığı üsler yerle bir edildi. 
Sincar - Gara hattı üzerinde 10 ayrı noktada ilk gün çıkan çatışmaların ardından, örgütün Gara sorumlusu Mazlum Demir'in de öldürüldüğü öğrenildi.
Harekatın ilk gününde şehit düşen askerlerimiz yurda getirilirken, Milli Savunma Bakanlığı son gelişmelerle ilgili olarak açıklama yaptı.

50'DEN FAZLA HEDEF İMHA EDİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlenen Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 33 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Irak'ın kuzeyinde Gara bölgesindeki terör hedeflerine yönelik başlattığı Pençe Kartal-2 Harekatı'nda, ilk belirlemelere göre barınak, sığınak, mühimmat depoları ile sözde karargah yerleri ve mağaralardan oluşan 50'den fazla hedefi imha ettiği, aralarında örgütün sözde üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu 33 teröristi etkisiz hale getirdiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan, Pençe Kartal-2 Harekatı'na ilişkin açıklama yapıldı.

PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak'ın kuzeyinden halka ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırıları bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak maksadıyla uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda, Irak kuzeyinde Gara bölgesindeki teröristler tarafından kullanılan hedeflere yönelik 10 Şubat'ta "Pençe Kartal-2 Harekatı"nın başlatıldığı anımsatılan açıklamada, "Pençe Kartal-2 Harekatı planlandığı şekilde devam etmektedir" ifadesi kullanıldı.

Harekata ilişkin detay bilgilere yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Harekat kapsamında ilk olarak teröristlere ait barınak, sığınak ve mühimmat depoları, sözde karargah yerleri ile mağaralardan oluşan 50'den fazla hedef hava harekatı ile imha edilmiştir. 40'tan fazla uçağın katıldığı harekatta İHA/SİHA’ların yanı sıra tanker uçakları ve havadan erken ihbar ve kontrol uçakları da görev almıştır. Büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanılan hava harekatında hedefler tam isabetle vurulmuş, harekat ile terör örgütünün söz konusu bölgedeki varlığına ağır bir darbe vurulmuştur. Hava harekatının ardından ise bölgeye kara unsurları helikopterle indirilmiştir. İlk temasta şehit düşen kahraman personelimizin kanları yerde bırakılmamış, harekat kapsamında şu ana kadar, ikisi örgütün sözde yönetim kadrosunda yer alan 33 terörist etkisiz hale getirilmiştir."

Dost ve müttefiklerle koordine edilerek yapılan harekat öncesinde hedeflerin özenle seçildiği, harekatın planlanması ve icrasında sivil halkın can ve mal güvenliği ile çevrenin korunmasına azami hassasiyet gösterildiği aktarılan açıklamada, "Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edilecektir" denildi.
 

Son Güncelleme: 12.02.2021 20:09
Anahtar Kelimeler:
GaraOperasyonIrakSuriyeŞehitler
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