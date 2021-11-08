Gazeteci Arkadaşımız Kemal Kaçmaz ameliyat oldu

Haber: Esra Aslan

Türk basının emektar muhabirlerinden arkadaşımız Kemal Kaçmaz, geçirdiği rahatsızlığın ardından Edirne'de kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı.

Çok sayıda gazeteninvebölgelerinde muhabirlik yapan emektar gazeteci büyüğümüz Kemal Kaçmaz hastaneye kaldırıldı. Mide fıtığı teşhisi konulan Kemal Kaçmaz'ndetarafından ameliyata alındı.

Oldukça başarılı bir ameliyatın ardından sağlığına kavuşan Kaçmaz bugün taburcu edilirken, tedavi süresince kendisiyle yakından ilgilenen Başhekim Yardımcısı Dr. Murat Şahin, Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Camettin Atam'a teşekkür etti.

Yaşadığı sağlık sorunlarının ardından Trakya'nın en saygın sağlık kurumlarından Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne geldiğini söyleyen Kemal Kaçmaz "Burada tüm ilgili birimler yakın ilgi gösterdi. Tedavi ve operasyon sürecinde tüm sağlık çalışanları, hemşire ve kat görevlilerinden güler yüz, ilgi ve alaka gördüm. Herkesin görevini yaptığı hastanede sağ kasığımda ve midemde oluşan fıtığı başarılı bir operasyonla aldılar. 500 yataklı hastane adeta 5 yıldızlyı otel gibi. Sağlığıma kavuşma sürecinde sorunlarımı can kulağı ile dinleyen hekimlere, hemşire ve görevli tüm çalışanlara yürekten teşekkür ediyorum. Pandemi süresince verdikleri yoğun mücadele sırasında sağlık çalışanlarımıza yaptığım haberler sürekli destek verdik. Daha büyük desteği hak ediyorlar. Halkın sağlığı için harcadıkları emek için minnettarım" dedi.

iyigunler.net ailesi olarak gazeteci büyüğümüz Kemal Kaçmaz'ın tedavi süresince ilgisini esirgemeyen Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi yönetimine, doktor hemşire ve tüm görevlilere teşekkür ederiz.