Gazeteci Erol Yabasun'un acı günü | Oğlu vefat etti

Haber: Kemal Kaçmaz

Kırklareli'nde uzun yıllar yerel basında etkili olan Önadım Gazetesi'nin eski sahibi gazeteci Erol Yabasun'un İstanbulda yaşayan oğlu Hakan Mustafa Yabasun hayatını kaybetti.

Evinde şömine patlaması sonucu yaralanarak kaldırıldığı hastanede bütün müdahalelere rağmen kurtulamayan Hakan Mustafa Yabasun'un vefatı Kırklareli'nde üzüntüyle karşılandı.

Muhabirimiz Kemal Kaçmaz gazeteci meslektaşı Erol Yabasun'la konuşmasında şunları ifade etti: "Oğlum Hakan Mustafa Yabasun evinde bulunan şöminenin aniden patlaması sonucunda yaralanıyor ve hemen hastaneye kaldırılıyor. Ancak doktorların bütün müdahalelerine rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Bizim ilk göz ağrımızdı. Henüz 50 yaşında idi. Bir tane erkek oğlu vardı Rabbim kimseye evladı acısı yaşatmasın. Dünyaya geldiğinde kucağımda taşıdım şimdi ise omuzlarımda taşıdım. O'nu. kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Bir kez daha hayatta yıkıldık bizim ilk göz bebeğimiz olan canım oğlum hakan Mustafa Yabasun'u Rabbim bizden alıp kopardı. Alın yazısını böyle yazmış yüce Allah hiç bir kimseye evladını omzunda taşımayı nasip etmesin."

iyigünler.net ailesi acılı aileye ve tüm sevenlerine baş sağlığı diler.