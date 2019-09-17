

Gazeteci Kemal Öztürk de kendi kanalını açtı

Yeni Şafak Gazetesi'nden ayrılmasının ardından Youtube üstünden yayıncılığa başlayan Kemal Öztürk daha çok gençlere seslendiği tanıtım videosunda önemli mesajlar verdi. Son dönemde baskı ve mobbing uygulanarak yüzlerce gazeteci, editör, redaktör ve muhabirin işsiz kaldığı sektörde, tek sesliliğe karşı sosyal medya kanalları önemli bir alternatif haline geldi. Makul eleştirel bakış açısı ile hemen hemen her kesimin son dönemde ilgiyle okuduğu iktidara yakın isimlerin ağır hakaretlerine maruz kalmıştı.

Öztürk, birkaç hafta önce çalışmalara başladığını duyurduğu youtube kanalının reklam videosunu da paylaştı. Öztürk, tanıtım videosunu paylaşırken şu ifadeleri kullandı:

"Herşeyin birbirine benzediği, farklı seslerin ve renklerin boğulmaya çalışıldığı bir medya düzeni var.

Eğer özgür, adil ve renkli bir medyadan yanaysanız, yapacağınız bir şey var: Youtube kanalıma abone olun…

Tıkandık ve çoraklaştık...

Yeni bir söze, yeni bir açılıma, yeni hikayeye ihtiyacımız var.

Bu yüzden artık yeni medya alanında bir girişim başlatıyorum.

Sizler de bu hikayeye destek olmak isterseniz linki tıklayıp Youtube kanalıma abone olun…"

Kemal Öztürk'ün kanalına abone olmak için buraya tıklaya bilirsiniz