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Gazeteci Levent Çezik vefat etti

Akşam ve Tercüman Gazetelerinde uzun yıllar muhabirlik ve otomobil sayfalarında editörlük ve yazarlık yapan Gazeteci Levent Çezik vefat etti.

08 Mayıs 2021 Cumartesi 13:42
Gazeteci Levent Çezik vefat etti

Gazeteci Levent Çezik vefat etti

Türk otomotiv basının önemli isimlerinden Gazeteci Levent Çezik, koronavirüs tedavisi gördüğü Liv Hospital Bahçeşehir Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

1973 doğumlu gazeteci Levent Cezik  geçirdiği  Covid-19 rahatsızlığının ardında once evinde, ardından Gaziosmanpaşa Taksim İlk Yardım Hastanesi’ne kaldırıldı. Gazeteci Arkadaşımız Çezik, buradan Liv Hospital Bahçeşehir Hastanesi’nde yoğun bakıma alındı. Levent Çezik, 8 Mayıs sabaha karşı hayatını kaybetti. Çezik’in cenazesi, Ayazağa Mezarlığı’nda toprağa verildi.

LEVENT ÇEZİK KİMDİR?

Arkadaşımız Levent Çezik gazetecilik mesleğine 1996 yılında Akşam Gazetesi'nde başlayan Çezik, daha sonra Tercüman Gazetesi'nde mesleğe  devam etti ve burada Teknoloji sayfaları ile Ekonomi ve Otomotiv editörlüğü görevini de üstlendi.

Tercüman gazetesinin kapanmasından sonra  iş hayatına atılan Çezik, once Gündem PR, İletişim ve Danışmanlık şirketini kurdu. Ekonomiguncel.com sitesinin ardından Otomobil Haber Dergisi’ni çıkaran Çezik, aynı zamanda

www.otomobilgazetesi.com.tr yayın hayatına aldı. Sektörün önemli isimlerini otomobilhaber.com.tr’de buluşturan Levent Çezik, aynı zamanda Otomotiv  Gazeteciler Derneği üyesiydi. Levent Çezik Evli ve iki çocuk babasıydı.

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Anahtar Kelimeler:
Levent Çezik
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