Gazeteci Levent Çezik vefat etti

Türk otomotiv basının önemli isimlerinden Gazeteci Levent Çezik, koronavirüs tedavisi gördüğü Liv Hospital Bahçeşehir Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

LEVENT ÇEZİK KİMDİR?

1973 doğumlugeçirdiği Covid-19 rahatsızlığının ardında once evinde, ardından Gaziosmanpaşa Taksim İlk Yardım Hastanesi’ne kaldırıldı. Gazeteci Arkadaşımız Çezik, buradan Liv Hospital Bahçeşehir Hastanesi’nde yoğun bakıma alındı. Levent Çezik, 8 Mayıs sabaha karşı hayatını kaybetti. Çezik’in cenazesi, Ayazağa Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Arkadaşımız Levent Çezik gazetecilik mesleğine 1996 yılında Akşam Gazetesi'nde başlayan Çezik, daha sonra Tercüman Gazetesi'nde mesleğe devam etti ve burada Teknoloji sayfaları ile Ekonomi ve Otomotiv editörlüğü görevini de üstlendi.

Tercüman gazetesinin kapanmasından sonra iş hayatına atılan Çezik, once Gündem PR, İletişim ve Danışmanlık şirketini kurdu. Ekonomiguncel.com sitesinin ardından Otomobil Haber Dergisi’ni çıkaran Çezik, aynı zamanda

www.otomobilgazetesi.com.tr yayın hayatına aldı. Sektörün önemli isimlerini otomobilhaber.com.tr’de buluşturan Levent Çezik, aynı zamanda Otomotiv Gazeteciler Derneği üyesiydi. Levent Çezik Evli ve iki çocuk babasıydı.