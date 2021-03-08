Gazeteci Levent Gültekin saldırıya uğradı



Türkiye'de muhalif gazeteci, yazar ve siyasilere yönelik salrını halkasına bir yenisi daha eklendi. Gazeteci Levent Gültekin, Halk TV televizyon kanalında canlı yayınına katılmak üzere gittiği Bakırköy'deki televizyon binası önünde saldırıya uğradı öğrenildi.

25 kişilik bir eşkıya grubunun saldırısına uğradım kanalın önünde, şu anda iyim birazdan programda anlayacağım — Levent Gültekin (@acikcenk) March 8, 2021

yaşadıklarını canlı yayında anlattı. Gültekin'in açıklamaları şöyle:

Meydanda taksiden indim. Bir tane gençle göz göze geldik. Fark ettim beni takip ediyorlar. Biraz hızlandım. Onlar da hızlandılar. Bu sefer geri döneyim dedim. Ben geri döndüm onlar da geri döndü...

Biraz daha hızlandım, kanala doğru hızla geleyim, kanala 50-100 metre kala bu kez önümden 15-20 kişi, sokağın dört köşesinden aynı anda saldırdı. O anda başladılar vurmaya... Muhtemelen bu 25 kişi kendisine delikanlı diyerek dolaşıyordur ortalıkta. Ben onların yerinde olsam utanırım yaptıklarından. Bir kişiye 25 kişi saldırmak ancak eşkıyalıktır. Bu kendilerine yakışacak en hafif bir tabir varsa eşkıyalık olarak tanımlarım ben onu. Çünkü tekrar ediyorum, hakaret etmedim, küfür etmedim, yaptıklarının yanlış olduğunu söyledim.