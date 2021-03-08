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Gazeteci Levent Gültekin saldırıya uğradı

Gazeteci ve yazarlara yönelik saldırının son kurbanı Levent Gültekin oldu. Bir yayına katılmak için geldiği Halk TV kanalının önünde 25 kişilik grubun saldırısına tepkiler geliyor

08 Mart 2021 Pazartesi 21:33
Gazeteci Levent Gültekin saldırıya uğradı

Gazeteci Levent Gültekin saldırıya uğradı


Türkiye'de muhalif gazeteci, yazar ve siyasilere yönelik salrını halkasına bir yenisi daha eklendi. Gazeteci Levent Gültekin, Halk TV televizyon kanalında canlı yayınına katılmak üzere gittiği Bakırköy'deki televizyon binası önünde saldırıya uğradı öğrenildi.

Levent Gültekin, yaşadıklarını canlı yayında anlattı. Gültekin'in açıklamaları şöyle:

Meydanda taksiden indim. Bir tane gençle göz göze geldik. Fark ettim beni takip ediyorlar. Biraz hızlandım. Onlar da hızlandılar. Bu sefer geri döneyim dedim. Ben geri döndüm onlar da geri döndü...

Biraz daha hızlandım, kanala doğru hızla geleyim, kanala 50-100 metre kala bu kez önümden 15-20 kişi, sokağın dört köşesinden aynı anda saldırdı. O anda başladılar vurmaya... Muhtemelen bu 25 kişi kendisine delikanlı diyerek dolaşıyordur ortalıkta. Ben onların yerinde olsam utanırım yaptıklarından. Bir kişiye 25 kişi saldırmak ancak eşkıyalıktır. Bu kendilerine yakışacak en hafif bir tabir varsa eşkıyalık olarak tanımlarım ben onu. Çünkü tekrar ediyorum, hakaret etmedim, küfür etmedim, yaptıklarının yanlış olduğunu söyledim.

Anahtar Kelimeler:
SaldırıLevent Gültekin
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