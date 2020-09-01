Gazeteci Şirin Payzın'a babasının ölüm ilanıyla tehdit



Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Selami Şişman, partisinin kurucu genel başkanı 'Başbuğ' Alparslan Türkeş'in göçmen olduğunu unutup, Gazeteci Şirin Payzın'ı hedef alan çirkin sözleri vatandaşların sert tepkisini çekti.

Türklük, Türk Milleyetçiliği, Türk Dünyası, Türkistan, Doğu Türkistan, Batı Türkistan, (Batı Trakya Türk Cumhuriyeti), Doğu Türkistan, Türkmeneli, Kırım Türkleri kavramlarını unutan MHP yöneticileri, şimdi de Balkan Türkleri'ni hedef aldı. Çin'in Doğu Türkistan'ı açık hava hapishanesine çevirmesine sesini çıkaramayan MHP yöneticileri, AK Partili ortaklarını mutlu edebilmek için, hükümete yönelik eleştirileri tehdit ve hakeret dolu mesajlarla sindirme çabası sosyal medyada Türk milliyetçilerinin de sert tepkisine neden oldu.



1988 yılında hayatını kaybeden gazeteci Nizam Payzın'ın vefat ilanıyla kızı Şirin Payzın'ı hedef alan Selami Şişman'ın, Balkan Göçmeni milyonlarca vatandaşımızı inciten çirkin sözlerine tepki yağıyor.

BALKAN TÜRKLERİNE ÇİRKİN HAKARET

Gazeteci Şirin Payzın, MHP lideri Bahçeli’nin “Boyalı medyanın, köksüz bazı siyasetçilerin ‘Malazgirt’i kutladılar, 30 Ağustos’u yasakladılar’ iftiraları yalnızca ecdada hakaret değil vatana ve millete ihanettir” sözlerini “Köksüz siyasetçi? Üslup gerçekten inanılmaz” diyerek Twitter’da eleştirdi.

MHP Merkez Yönetim Kurulu üyesi Selami Şişman Şirin Payzın’a ölen babası gazeteci Nizam Payzın’ın vefat ilanının fotoğrafını kullanarak tehdit etti ve şu mesajı attı: “Bülbül yuvasının, kapana kısılmış, suyun öbür yakasının köksüz, lağımcıları, Türk vatanında yaptıklarınız , yapacaklarınız için anlayacağınız dilden the end, Türk’ün kökleri sizleri sardıkça kuduracaksınız, nefes alamayacaksınız.”

KORKMUYORUM! İSTEDİĞİN KADAR TEHDİT ET

Şirin Payzın da Selami Şişman’ın tehdit mesajına yanıt verdi: “MHP MYK üyesiymiş öyle yazıyor profilinde. Bana attığı mesaj, babamın vefat ilanını kullanmış… Bir de beni tehdit ediyor… Şimdi bunu dava etsem bu ahlaksıza prim vermiş olacağım…

Bu arada not: Korkmuyorum! İstediğin kadar tehdit et! Vefat etmiş babamın ölüm ilanını kullanarak beni tehdit eden, etmeye cesaret eden bu adam siyasi parti yönetiminde. Cesaret ediyor çünkü etmemesi için neden yok… Hukuk yok ,ahlak kalmadı. Rakip siyasetçilere ‘Soysuz’ de, milletvekili, gazetecileri tehdit et.”



