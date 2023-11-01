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Gazeteci Tolgan Şardan tutuklandı, Dinçer Gökçe serbest!

Gazetecilere yönelik gözaltına almalar yaygınlaşıyor. 25 yıllık savaş muhabiri olan Elif Akkuş'un ardından bugün de Tolga Şardan ile Dinçer Gökçe gözaltına alındı.

01 Kasım 2023 Çarşamba 16:38
Gazeteci Tolgan Şardan tutuklandı, Dinçer Gökçe serbest!






Tolga Şardan tutuklandı, Dinçer Gökçe serbest bırakıldı

Geçtiğimiz eylül ayında Sosyal medyada Türkiye'yi adeta işgal eden Afgan, Pakistan ve arab kökenli yabancılarla ilgili haber yapan 27 haberci ve sosyal medya yöneticisinin ardından bugün de 2 gazeteci gözaltına alındı. Tolga Şardan'ın ardından usta gazeteci Dinçer Gökçe de gözaltına alındı. Tolga Şardan tutuklanırken, Dinçer Gökçe adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı

Son dakika haberi... Halk TV Yazı İşleri Müdürü Dinçer Gökçe gözaltına alındı. Gökçe'nin de Tolga Şardan gibi "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" gerekçesiyle gözaltına alındığı aktarıldı.

T24 yazarı Tolga Şardan'ın ardından Halk TV Yazı İşleri Müdürü Dinçer Gökçe de gözaltına alındı.

TRT Haber Muhabiri Şeyma Vural, Gökçe'nin gözaltına alınışını şu ifadelerle duyurdu:

"Halk Tv yazı işleri müdürü Dinçer Gökçe hakkında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Gökçe, gözaltına alındı."

TOLGA ŞARDAN DA GÖZALTINDA!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da, gazeteci Tolga Şardan hakkında "MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısı nedeniyle resen soruşturma başlatılmıştı. Şardan da, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu kapsamında gözaltına alınmıştı.

Gazeteci Tolga Şardan, "MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısı nedeniyle tutuklandı. "Çete lideri olmakla suçlanan Turhan Döner ve Emirhan Döner’e tahliye kararı" haberi nedeniyle gözaltına alınan gazeteci Dinçer Gökçe ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

T24 yazarı Tolga Şardan,"MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısı sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın re'sen başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Ankara Adliyesi'nde Sulh Ceza Hakimliği'nce Ankara Adliyesi'nde SEGBİS aracılığıyla savcılık ifadesi alınan Şardan, tutuklama talebiyle sulh ceza mahkemesine sevk edildi. Şardan, hakimlik sorgusunun ardından tutuklandı.

SERBEST BIRAKILDILAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Tolga Şardan hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan ve yargıdaki yolsuzluk iddiaları konusunda tespitler içeren MİT raporuna ilişkin yazısı nedeniyle soruşturma başlattı. Soruşturmada Şardan'ın "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiasıyla suçlandığı öğrenildi.

GÖZALTINA ALINMIŞTI

Polis ekipleri soruşturma kapsamında Şardan'ın evine giderek arama yaparken, bir saate yakın süren aramanın ardından Şardan gözaltına alındı.

Ankara Adliyesi'ne götürülen Şardan'ın ifadesi Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alınıyor. 

Öte yandan süreci takip etmek amacıyla Çağdaş Gazeteciler Derneği Ankara Şubesi ve genel merkezi, Ankara Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Sendikası Ankara Şubesi, adliyeye giden basın örgütleri arasında yer aldı. Ankara Barosu Başkanı ve üyeleri de Şardan'a destek için adliyeye geldi. 

GÖKÇE SERBEST BIRAKILDI

Geçtiğimiz gün yayımlanan “Çete lideri T.D. ve E. D’ye tahliye kararı” haberi ile ilgili olarak Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı resen soruşturma başlattı ve ifade vermesi için Dincer Gökçe hakkında bugün gözaltı kararı aldı.

Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen polis ekipleri, Dinçer Gökçe'yi gözaltına aldı. Gökçe daha sonra Bakırköy Cumhnuriyet Savcısı Yusuf Demir’e ifade verdi.

İfadesinin tamamlanmasından sonra Dinçer Gökçe adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


 

Son Güncelleme: 01.11.2023 20:48
Anahtar Kelimeler:
Dinçer GökçeGözaltıTolga Şardan
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