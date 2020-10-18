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Gazeteci Yazar Bekir Coşkun Hayatını Kaybetti

Türk basının usta kalemlerinden gazeteci yazar Bekir Coşkun kansere yenik düştü.

18 Ekim 2020 Pazar 21:29
Gazeteci Yazar Bekir Coşkun Hayatını Kaybetti

Gazeteci Yazar Bekir Coşkun Hayatını Kaybetti



Foto muhabirliği olarak gazeteciliğe 1974 yılında ilk adımını atan Gazeteci Yazar Bekir Coşkun 70 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir kanserle mücadele eden Bekir Coşkun son yazısını 4 Ekim tarihinde kaleme almıştı. 
1945’te Şanlıurfa’da memur bir babanın çocuğu olarak dünyaya gelen Bekir Coşkun, Ankara’da Yüksek Gazetecilik Okulu’ndan mezun oldu.

1974'te mesleğe foto muhabiri olarak başlayan ardından emniyet ve parlamento muhabirliği yapan Bekir Coşkun, Günaydın Gazetesi’nde Dokuzuncu Köy adlı köşede yazarlık yaptı.

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1987'de Sabah Gazetesi’nde Onuncu Köy başlıklı köşesini yazmaya başladı. 1993’te Hürriyet Gazetesi'ne geçen Coşkun, 2009 yılında Habertürk'e transfer oldu. 2010 yılında Cumhuriyet gazetesiyle anlaşan Coşkun, 14 Mart 2014'te Sözcü'deki ilk yazısını yazdı.

2017 yılı Ekim ayında kanser tedavisi nedeniyle yazılarına ara veren Bekir Coşkun, o tarihten bu yana sağlığı el verdiği sürece Sözcü gazetesindeki köşesinden okurlarıyla buluşmayı sürdürüyordu.

Doğa ve hayvan sevgisiyle tanınan Bekir Coşkun 4 Ekim Dünya Hayvan Hakları Günü'nde son kez okurlarıyla buluşmuştu.

Son Güncelleme: 18.10.2020 21:35
Anahtar Kelimeler:
Bekir Coşkun
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