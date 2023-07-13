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Gazeteci Yazar iş insanı Rafael Sadi hayatını kaybetti

Kendini Türkiye İsrail ilişkilerinin geliştirilmesine adayan ve yıllardır iyigunler.net haber sitesinde yazılarıyla gündemi değerlendiren Rafael Sadi'yi kaybettik.

13 Temmuz 2023 Perşembe 19:20
Gazeteci Yazar iş insanı Rafael Sadi hayatını kaybetti

Gazeteci Yazar iş insanı Rafael Sadi hayatını kaybetti

Türk basınının renkli simalarından, gazeteci yazar ve iş insanı Rafael Sadi hayatını kaybetti. Skyturk.net, iyigunler.net, hasturktv.net ve odatv.com başta olmak üzere çok sayıda internet sitesinde Türkiye İsrail ilişkileri üzerine makaleler yazan Rafael Sadi, hayatının önemli bir bölümünü İstanbul'da geçirdi.


Hastürk TV kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni olan, “İki ülkem” dediği Türkiye-İsrail ilişkilerinin iyileşmesi konusunda hem yazıları hem de yaptığı yayınlarla önemli rol oynayan Gazeteci-Yazar Rafael Sadi hayatını kaybetti.

İstanbul doğumlu olan ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile hem mahalle hem de üniversiteden sınıf arkadaşı olan Rafael Sadi’nin ölüm sebebi henüz bilinmiyor. Sadi’nin kızı, babasının uykusunda vefat ettiğini ve ölüm sebebinin henüz bilinmediğini açıkladı.

Sadi’nin ölümüyle ilgili İsrail’in Türkiye Büyükelçisi’nden de taziye mesajı geldi.

İsrail’in Türkiye Büyükelçisi’nin yaptığı paylaşım şu şekildeydi: “Aslen İstanbullu olan İsrailli gazeteci ve yazar Rafael Sadi’nin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Türk Yahudi Toplumu’na, İsrail ve Türkiye basın camiasına başsağlığı diliyoruz. Yehi Zihro Baruch”

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Anahtar Kelimeler:
Rafael Sadi
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