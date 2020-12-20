Gazeteci Zafer Özdemir için acil çağrı



Bir süredir Gebze John Hopkins Anadolu Hastanesi'nde kök hücre tedavisi gören gazeteci ve akademisyen Zafer Özdemir için kan ihtiyacı belirdi. Vatandaşlardan yardım isteyen Özdemir, "Kan verme işlemi iki günden beri durdu. Daha önce gelenler oluyordu. Bu benim için hayati önem taşıyor" ifadelerini kullandı.



DEĞERLİ HALKIMIZA VE MEDYAYA ÇOK ÖNEMLİ DUYURU İLE ÇAĞRI!

1-Halen Gebze John Hopkins Anadolu Hastanesi'nde tedavi gören,akademisyen ve gazeteci arkadaşımız Zafer Özdemir az önce aradı.Tüm kan veren halkımıza ve dostlarına çok teşekkür ederek, şu önemli bilgiyi duyurmamı istedi.

2-Henüz iyileşmediğini söyleyen arkadaşımız Zafer Özdemir, bunun bir süreç olduğunu,kendisi için her gün taze plazma ve trombosite ihtiyacı bulunduğunu belirterek,"Kan verme işlemi iki günden beri durdu. Daha önce gelenler oluyordu. Bu benim için hayati önem taşıyor." dedi.

3-Değerli halkımıza ve medyanın vefalı çalışanlarına,bir kez daha önemle duyurma gereğini hissederek,bilgileri bir kez daha tekrarlamak istiyorum.Zafer Özdemir arkadaşımızın durumunda, yapılan kan bağışları sayesinde düzelme olsa da, taze plazma ve trombosit ihtiyacı sürmektedir.



4-Bunun için,50 yaşının altında, hiç bir kronik rahatsızlığı olmayan. Son bir hafta içerisinde de, hiç bir ilaç tedavisi görmeyen,50 kilonun üzerinde olan sağlıklı kişilerin, Gebze John Hopkins Anadolu Hastanesi’nin kan merkezine, "Zafer Özdemir" ismi ile başvurmaları gerekiyor.

5-Zafer Özdemir’in bu iki hayati maddeye ihtiyacı devam ediyor.Bu nedenle,yapılacak kan bağışları büyük önem taşıyor.Kan vermek için,Gebze John Hopkins Anadolu Hastanesi’ne gidecek olanların,pandemi şartları

nedeniyle 444 4 276 numaralı telefonu arayarak randevu alması gerekiyor.

6- Duyarlı ve değerli halkımıza, ayrıca basın camiamıza, bir kez daha önemle duyuruyoruz. Zafer Özdemir arkadaşımız için, kan vermeye uygun kişilerin, hastanenin kan merkezine hasta ismi ile başvurmalarını rica ediyoruz.

(44 44 276’dan dahili 5053)

7-Bugün Zafer Özdemir arkadaşımıza, yarın bizlere, sizlere ve herkese kan bağışı gerekebilir. Hayatta kalması, taze plazma ve trombosite bağlı olan arkadaşımız için, imkanı olanların, mümkünse Gebze John Hopkins Anadolu Hastanesi, kan merkezine başvurmalarını istirham ediyoruz..