Gazi Üniversitesi dekanı istifa etti, binlerce öğrenci isyan etti
Öğrencilere ders verdiği bir sırada ekranda kızların resimlerine baktığını söyleyen dekan yükselen tepkilerin ardından istifa etti.
Koronavirüs salgınının ardından kullanımı yaygınlaşan video konferans, kadına bakışın "akademik düzeyde" de farklı olmadığını ortaya çıkardı. Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Acar, kameranın açık olduğunu unutunca "Kızların resimlerini de görüyoruz böylece, çaktırma" şeklindeki sözleri sosyal medyada yayıldı. Acar, büyük tepki toplayan sözlerinin ardından istifa etti
Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Acar, öğrencileriyle video konferans yaptığı sırada kameranın ve mikrofonun açık olduğunu unutunca skandal sözleri sosyal medyada yayıldı.
Yanındaki kişinin öğrencilerin söylediklerini duyabileceğini söylemesi üzerine büyük şaşkınlık yaşayan Acar'ın "Yamulduk ha" dediği duyuldu.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI
Sosyal medya kullanıcıları #GaziFenDekanıİstifaEt etiketiyle tepkilerini dile getirirken Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu da konuya kayıtsız kalmadı. Platformun Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Gazi Üniversitesi Dekanı Orhan Acar, kamerayı kapalı sanınca 'Çaktırma kızların resimlerini de görüyoruz' dedi. Kadına yönelik cinsiyetçi zihniyetle dekanlık koltuğunu işgal eden Orhan Acar görevden alınsın" denildi.
TEPKİ SONRASI İSTİFA YAĞDI
Konuyla ilgili üniversiteden açıklama yapılarak, Prof. Dr. Orhan Acar'ın istifa ettiği açıklandı. Gazi Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Fen Fakültesi Dekanlık görevini vekaleten yürüten Prof. Dr. Orhan Acar'ın sosyal medya ve basına yansıyan ifadeleri nedeniyle yasal süreç başlatılmış olup, sürecin selameti açısından kendisi 13.05.2020 tarihinde istifa etmiştir" denildi.