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Gazi Üniversitesi dekanı istifa etti, binlerce öğrenci isyan etti

Öğrencilerine video konferans yoluyla öğrencilerine ders veren Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Acar'ın akıllara durgunluk veren sözlerinin ardından istifa ettiği açıklandı.

13 Mayıs 2020 Çarşamba 11:36
Gazi Üniversitesi dekanı istifa etti, binlerce öğrenci isyan etti

Gazi Üniversitesi dekanı istifa etti, binlerce öğrenci isyan etti


Öğrencilere ders verdiği bir sırada ekranda kızların resimlerine baktığını söyleyen dekan yükselen tepkilerin ardından istifa etti. 
Koronavirüs salgınının ardından kullanımı yaygınlaşan video konferans, kadına bakışın "akademik düzeyde" de farklı olmadığını ortaya çıkardı. Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Acar, kameranın açık olduğunu unutunca "Kızların resimlerini de görüyoruz böylece, çaktırma" şeklindeki sözleri sosyal medyada yayıldı. Acar, büyük tepki toplayan sözlerinin ardından istifa etti

Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Acar, öğrencileriyle video konferans yaptığı sırada kameranın ve mikrofonun açık olduğunu unutunca skandal sözleri sosyal medyada yayıldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle evde kalınan günlerde kullanımı her alanda yaygınlaşan video konferans uygulaması hem bir acemiliği hem de akademi düzeyinde de kadına bakışı ortaya çıkardı. Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Acar, öğrencilerin sorularını yanıtlamak için katıldığı video konferansta yanındaki kişiye öğrencilerin isimlerini sayıp gülerek "Kızların resimlerini de görüyoruz böylece, çaktırma" dedi.

Yanındaki kişinin öğrencilerin söylediklerini duyabileceğini söylemesi üzerine büyük şaşkınlık yaşayan Acar'ın "Yamulduk ha" dediği duyuldu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Sosyal medya kullanıcıları #GaziFenDekanıİstifaEt etiketiyle tepkilerini dile getirirken Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu da konuya kayıtsız kalmadı. Platformun Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Gazi Üniversitesi Dekanı Orhan Acar, kamerayı kapalı sanınca 'Çaktırma kızların resimlerini de görüyoruz' dedi. Kadına yönelik cinsiyetçi zihniyetle dekanlık koltuğunu işgal eden Orhan Acar görevden alınsın" denildi.

TEPKİ SONRASI İSTİFA YAĞDI

Konuyla ilgili üniversiteden açıklama yapılarak, Prof. Dr. Orhan Acar'ın istifa ettiği açıklandı. Gazi Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Fen Fakültesi Dekanlık görevini vekaleten yürüten Prof. Dr. Orhan Acar'ın sosyal medya ve basına yansıyan ifadeleri nedeniyle yasal süreç başlatılmış olup, sürecin selameti açısından kendisi 13.05.2020 tarihinde istifa etmiştir" denildi.

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