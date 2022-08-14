Gazi ve Şehit Yakınları'nı inciten uygulama
Bazı şirketlerin, sivil toplum kuruluşlarının adını kullanarak şehirlerde sokak aralarına konulan ikinci el kıyafet ve yardım toplama kutularının üzerine Türkiye Gaziler ve Şehit Yakınları Vakfı'nın adı yazıldı. İkinci el kullanılmış ayakkabı ve kıyafetleri Gazilerimiz ve şehit yakınlarımız için topladığını ima eden kutunun üzerinde ise "Giysi, Ayakkabı-Tekstil Bağış Kumbarası" yazılı.
Sosyal medyada üzerinde yükselen tepkilerde, şehit yakınları ile gazi ve yakınlarının rencide edildiği belirtilerek bağış toplama konusunda izlenen yönteminin gurur kırıcı olduğuna dikkat çekildi.
Bu fotoğraf benim gücüme gitti.— Batuhan Çolak (@batuhancolak33) August 14, 2022
İstanbul'da birçok noktaya Şehit aileleri ve Gaziler için bağış kumbarası konmuş. İnsanlar çöplerini içine ve çevresine atıyor.
Gazi ve şehit ailelerimizi de incitebilecek bir uygulama.
Onlar, bizim çöplerimize muhtaç değiller. pic.twitter.com/oZ8wrxD5Ix