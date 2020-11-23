Gaziantep Gezilecek Yerler 2021

Baklavası ve kebapları ile sadece Türkiye için değil dünya genelinde üne sahip olan Gaziantep, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en kadim şehirlerinden biridir. Nüfus bakımından da ülkemizin en kalabalık 9. Şehri konumundaki olan Gaziantep gezilecek yerler bakımından, zengin bir yapıya sahiptir.

Farklı kültürlerin bir arada yaşadığı Gaziantep, misafirperver ve sıcakkanlı insanları ile kebabın başkenti sayılabilecek önemli lezzetlere sahiptir. Dünyada mutfağı şehir adıyla anılan tek yer olan Gaziantep seyahatinizde gezip görebileceğiniz birçok yer bulunurken, muhteşem lezzetlerini de tatma fırsatına sahip olabilirsiniz.

Gaziantep Gezilecek Yerler

Gaziantep Kalesi

Merkez Şahinbey ilçesinde bulunan Gaziantep Kalesi’nin, milattan sonra 2. Yüzyılda yapıldığı tahmin edilmektedir. 25 metre yüksekliğe sahip olan tarihi Gaziantep Kalesi'nin, farklı medeniyetlerin izlerini taşıdığı görülmektedir. Ancak kalenin kesin yapım yılı ve kimler tarafından yapıldığına dair net bilgiler bulunmamaktadır.

Şahinbey Savaş Müzesi

Bilindiği üzere Antep, Kurtuluş Savaşı'nda verdiği kahramanca mücadele ve gösterdiği direniş sayesinde gazi unvanı alarak, Gaziantep ismi ile anılmaya başlanmıştır. Yani Gaziantep'in Kurtuluş Savaşı'nda vermiş olduğu mücadele, ülkemizin bugünlere gelebilmesi adına önemli bir yere sahiptir.

Şahinbey savaş müzesi içerisinde ise, Kurtuluş Savaşı döneminde kullanılan birçok silah ve farklı eserler yer almaktadır. Fransız ve İngiliz işgaline korkusuzca püskürterek vermiş olduğu mücadele dillere destan olurken, müze içerisinde Gaziantep halkının kullanmış olduğu silahların yanı sıra, Fransız ve İngilizlere ait çeşitli silahları da görmek mümkündür.

Gaziantep Hamam Müzesi

Gaziantep gezilecek yerler listesi yapıp hamamlardan bahsetmemek, bu kadim şehre haksızlık olurdu. Mutfağı kadar hamamları ile de ünlü olan Gaziantep'te, bu üne yakışır bir şekilde yaptırılmış olan Gaziantep hamam müzesi, hamam kültürünü daha yakından tanımak isteyenlerin ziyaret edebileceği yerler arasındadır.

Müze yapı olarak Osmanlı döneminde 1563 yılında yaptırılmış olsa da 2015 yılında, hamamın müzeye çevrilmesi ile birlikte bu statüde hizmet vermeye başlamıştır.

Zeugma Mozaik Müzesi

Şehitkâmil ilçesinde bulunan Zeugma Mozaik Müzesi, sadece Gaziantep'in değil aynı zamanda Türkiye'nin de en önemli müzeleri arasında yer alır. Dünyaca tanınmış bir müze olan Zeugma müzesi, dünyanın en büyük ikinci mozaik müzesi olma özelliğini taşımaktadır.

Dünyaca ünlü Çingene Kızı mozaiğine ev sahipliği yapan Zeugma Mozaik Müzesi, özellikle yabancı turistlerin Gaziantep gezi rehberi listelerinde mutlaka yer verdikleri alanlardan biridir. Müze içerisinde geç antik dönemden kalma kilise mozaikleri, Zeugma antik kentinde yapılan kazılar sonrası çıkarılan mozaikler ve başta geç antik ve Roma dönemlerine ait birçok heykel, mezar taşı, çeşme ve lahit gibi eserler, mozaik müzesi içerisinde sergilenmektedir.

Naib Hamamı

Osmanlı hamam mimarisinin ayrıntılarını yansıtan Naib Hamamı, Evliya Çelebi'nin Seyahatname isimli kitabında yer verdiği yapılardan biridir. Osmanlı'nın dillere destan hamam geleneğini yansıtan yapı, 1640 yılında yaptırılmıştır. 2007 yılında ise yapılan restorasyon çalışmaları sonrasında kullanıma açılan hamam içerisinde masaj, sauna ve cilt bakımı gibi farkı hizmetler verilmektedir.

Botanik Bahçe

Şehitkâmil ilçesindeki botanik bahçe, 2009 yılında açılmıştır. Farklı bitki türlerinin sergilendiği botanik bahçe içerisinde, rengârenk çiçekler muhteşem bir görsellik sunmaktadır.

Dülükbaba Tabiat Parkı

Gaziantep il merkezine 8 kilometre uzakta Şehitkâmil ilçesi sınırlarında bulunan Dülükbaba mesire alanı olarak da bilinen tabiat parkı, doğal güzellikler ile bütünleşmek isteyenlerin tercih ettiği yerlerden biridir.

Mesire alanında badem, meşe, selvi, karaçam ve kızılçam ağaç türleri ile oluşan küçük bir orman bulunmakta olup, insanların havanın iyi olduğu günlerde piknik yapmak için bölgeye ilgisini artırmaktadır.

Sofdağı Yaylası

Köklüce Kanyonu

Muhteşem havasıyla dikkat çeken Sofdağı Yaylası, temiz havayı içine çekmek için ideal bir yer arayanların tercih edebilecekleri yaylalardan biridir. Gaziantep il merkezinden 33 kilometre mesafede bulunan Sofdağı Yaylası, sebze tarımı ve arıcılık ile uğraşanların faaliyet gösterdiği yerler arasındadır.

Doğa sporlarına ilgi duyanların Gaziantep'te tercih edebilecekleri yerler arasındaki köklüce kanyonu, bakir doğal güzellikleri ile Gaziantep gezilecek yerler listelerinde yer alır. Doğal yapısını koruyarak günümüze kadar gelmiş köklüce kanyonu, kampçılık faaliyetleri için elverişli alanlara sahiptir. Kanyon, uygun hava şartlarında şehirde üniversite okuyan öğrencilerin kamp yapmak için tercih ettikleri yerler arasındadır.

Gaziantep Hayvanat Bahçesi

İçerisinde 120'den fazla farklı türde hayvanın bulunduğu Gaziantep hayvanat bahçesi, yaklaşık 500'den fazla hayvana da ev sahipliği yapmaktadır. Fil, leopar, kaplan, aslan, angut, timsah, alageyik ve kurt gibi hayvanların yanı sıra birçok kuş türü de Gaziantep hayvanat bahçesi içerisinde bulunmaktadır.

Şahinbey ilçesinde bulunan hayvanat bahçesinin en önemli özelliklerinden biri, büyük açık tur otobüslerini kullanarak safari yapabileceğiniz Türkiye'deki tek hayvanat bahçesi olmasıdır.

Masal Parkı

İçerisinde dünyaca ünlü masal kahramanlarının heykel ve rölyeflerinin yer aldığı masal parkı, Şehitkâmil ilçesinde 2008 yılında hizmet vermeye başlamıştır.

Nasrettin Hoca, Şirinler, Keloğlan ve Pamuk Prenses heykellerinin yanı sıra farklı birçok masal kahramanının heykelini, park içerisinde bulmak mümkündür. Çocuklarla Gaziantep'te gezilebilecek yerler arasında ki masal parkı, geçmişten bir anı yaşamak isteyen yetişkinlerin de gezebilecekleri yapay bir masal dünyasıdır.

Bakırcılar Çarşısı

Geleneksel bakır sanatının icra edildiği bakırcılar çarşısı, Şahinbey ilçesinde bulunmaktadır. Gaziantep ve çevresinde yaklaşık 500 yıllık geleneklerden biri olan bakır sanatları, büyük üstatların ellerinde yetişmiş bakır ustaları ile halen devam etmektedir. Osmanlı döneminde yaptırılan bakırcılar çarşısı, Osmanlı'nın klasik çarşı mimarisinin özelliklerini taşımaktadır.

Zincirli Bedesten Çarşısı

1858 yılında yaptırılan Zincirli Bedesten Çarşısı, geçmişte kasap dükkânlarının hizmet vermesi nedeniyle et hali ismi ile de anılıyordu. Karabasamak bedesteni olarak da bilinen zincirli bedesten çarşısı, 5 farklı giriş kapısına sahip olup içerisinde Gaziantep'e özgü hediyelik eşyaların ve baharat çeşitlerinin satıldığı 73 dükkân bulunmaktadır.

Almacı Pazarı

Elmacı pazarı adıyla da bilinen tarihi pazar, yine şehre özgü tatların ve hediyelik eşyaların satıldığı dükkânları ile hizmet vermektedir. Şahinbey ilçesinde bulunan pazarda, taze Gaziantep kuruyemişlerini bulabilirsiniz. Şayet yolunuz Elmacı Pazarına düşerse, birbirinden muhteşem el işlemesi hediyelik bakır eşyalardan almanızı tavsiye ederiz.

Gaziantep'te Ne Yenir?

Gaziantep gezilecek yerler hakkında bilgi verdikten sonra, birazda dünyaca ünlü Gaziantep lezzetlerinden bahsedelim. Birçok gurme Gaziantep'e turistik ziyaretlerden ziyade, Gaziantep mutfağının lezzetlerini yerinde tatmak için gitmektedir.

Beyran çorbası: şehre özgü en güzel çorbalardan biri olan Beyran çorbası, muhteşem tadıyla sizi kendine hayran bırakacaktır. Biraz yemek türüne kaçan çorba içerisinde sarımsak, et ve pirinç gibi besin maddeleri yer almaktadır. Hemen belirtelim ki yine Gaziantep'te özdeşleşmiş acı yemek kültürünü, beyran çorbasında da görebilirsiniz.

Alinazik kebabı: Şehrin en önemli lezzetlerinden biri olan alinazik kebabı, tereyağı, yoğurt, et ve közlenmiş patlıcan ile yapılmaktadır.

Gaziantep lahmacunu: Gaziantep'te lahmacun yediğinizde, o güne kadar yediklerinizin lahmacun olmadığını anlayabilirsiniz. Çıtır çıtır lezzeti ile damaklarda bambaşka bir tat bırakan Gaziantep lahmacunu, şehre geldiğinizde mutlaka tatmanız gereken lezzetler arasındadır.

Antep baklavası: Bilindiği üzere Gaziantep baklavası, dünyaca bir üne sahip olup şehrin tescilli markaları arasında yer alır. Gaziantep mutfağının sembol lezzetlerinden biri olan farklı baklava çeşitlerini, şehirde taze olarak tadabileceğiniz birçok mekân bulunmaktadır.

Antep fıstığı: Dünyanın birçok ülkesine ihraç edilen Antep fıstığını, Gaziantep'e geldiğinizde taze bir şekilde tadabilirsiniz. Birçok tatlının ve yemeğin içerisinde kullanılan Antep fıstığı, besleyici özelliklere sahiptir.

Tüm bunların yanı sıra Şam fıstığı, içli köfte, simit kebabı, nohut dürüm, elma kebabı, patlıcan kebabı, batma kaymak ve melengiç kahvesi gibi muhteşem Gaziantep lezzetlerini de tadabilirsiniz.

NOT: Görseller Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden temin edilmiştir.