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Gaziantep'te polis helikopteri düştü, 2 şehit, 1 yaralı var

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait polis helikopteri Gazianten Nurdağı ilçesi Kartal Köyü yakınlarında düştü, iki pilot şehit oldu.

04 Şubat 2024 Pazar 08:45
Gaziantep'te polis helikopteri düştü, 2 şehit, 1 yaralı var






Gaziantep'te polis helikopteri düştü, 2 şehit, 1 yaralı var


İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı helikopterin, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kartal Köyü mevkiinde kaza kırıma uğraması sonucu 2 pilotun şehit olduğunu bildirdi.


İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gaziantep'te bir polis helikopterinin düştüğünü açıkladı. Kazada 2 pilot şehit olurken, 1 teknisyen yaralandı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Milletimizin başı sağ olsun. Bu akşam Gaziantep Havalimanı'na gitmek için Hatay Havalimanı'ndan havalanan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı EM 708 kuyruk numaralı helikopterimiz, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kartal Köyü mevkiinde kaza kırıma uğramıştır.


En son saat 22.49'da Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi'nin temas ettiği helikopterimizde bulunan 2 pilotumuz şehit olmuş, teknisyenimiz yaralanmıştır. 

Kahraman pilotlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine, Aziz Milletimize ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum.??Şehitlerimizin makamı âli olsun. Yaralı polisimize acil şifalar diliyorum."

YARALANAN TEKNİSYEN HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Olay yerine çok sayıda sağlık, arama kurtarma, UMKE, AFAD ve jandarma ekibi yönlendirildi.

Yapılan çalışmaların ardından bulunduğu yerden kurtarılan teknisyen, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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