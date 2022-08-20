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Gaziantep'te trafik faciası | 16 ölü 21 yaralı var

Türkiye güne Gaziantep'te meydana gelen feci kaza haberi ile girdi. 15 yurttaşın can verdiği kazada 22 yaralı var. Hayatını kaybedenler arasında 2 gazeteci ile 3 itfaile çalışanı ve sağlık çalışanları var. Yaralılardan birinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 16 oldu.

20 Ağustos 2022 Cumartesi 12:51
Gaziantep'te trafik faciası | 16 ölü 21 yaralı var

Gaziantep'te trafik faciası | 16 ölü 21 yaralı var



Gaziantep'te katliam gibi kaza meydana geldi. Gaziantep Valisi Davut Gül yaptığı açıklamada "İlk belirlemelere göre 15 vatandaşımız can verdi. Aralarında 3 itfaiye personeli, 2 sağlık personeli, 2 gazeteci hayatını kaybetti"  dedi. Can kaybı sayıs daha sonra 16'ya yükseldi.


Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nun Nizip bölümünde bir aracın şarampole devrildiği kazaya müdahaleye gelen park halindeki ambulans ve itfaiye aracı ile bölgede bulunan İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) canlı yayın aracına yolcu otobüsü çarptı.


VALİ GÜL: 15 VATANDAŞIMIZ VEFAT ETTİ

​Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep- Nizip Otoyolu’nda meydana gelen kazada, 15 kişinin yaşamını yitirdiğini, 22 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “TAG Otoyolu Gaziantep- Nizip Arası 20. km'de otobüs, kurtarma ekibi ve ambulansın karıştığı kazada ilk belirlemelere göre; 3 itfaiye personeli, 2 sağlık personeli, 2 gazeteci olmak üzere toplam 15 vatandaşımız vefat etmiş, 22 vatandaşımız yaralanmıştır” dedi.

İKİ İHA ÇALIŞANI DA HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ilk belirlemelere göre İHA çalışanı Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver hayatını kaybetti, 21 kişi de yaralandı. 


KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Gaziantep Nizip’te art arda iki trafik kazası yaşandı. Otoyolda yaşanan kazaya müdahale eden 112 Acil Ekipleri ile İtfaiye ve Polis ekiplerine çarpan otobüsün yan yatması sonucu 3 Sağlık Görevlisi, 3 İtfaiyeci, 2 Basın Mensubu olmak üzere toplam 15 kişi hayatını kaybetti.

8’i ağır, 22 yaralı var. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılmıştır, tedavileri devam ediyor. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet; yakınlarına, sağlık camiasına, itfaiye teşkilatına, basın camiasına başsağlığı diliyorum"

YARALILAR OLAY ANINI ANLATTI

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İletişim Daire Başkanlığında kameraman olarak çalışan ve Nizip Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Bekir Özdemir, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Nizip bölümünde giderken yol kenarında kadınların el kol hareketi yaptığını, kaza olduğunu gördüklerini ve yaralılara yardım etmek için durduklarını belirtti.

YARALILAR OLAY ANINI ANLATTI

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İletişim Daire Başkanlığında kameraman olarak çalışan ve Nizip Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Bekir Özdemir, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nizip bölümünde giderken yol kenarında kadınların el kol hareketi yaptığını, kaza olduğunu gördüklerini ve yaralılara yardım etmek için durduklarını belirtti.

Son Güncelleme: 20.08.2022 17:37
Anahtar Kelimeler:
KazaGaziantep
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