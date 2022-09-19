Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 23°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Gaziler Günü'ne İYİ Parti'den anlamlı kutlama

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı, Gaziler Günü kapsamında Gazi ve Gazi aileleriyle Boğaz’da düzenlediği yemekte bir araya geldi.

19 Eylül 2022 Pazartesi 16:45
Gaziler Günü'ne İYİ Parti'den anlamlı kutlama


Vazgeçmeyeceğimiz en büyük değer Atatürk ilkeleri

Gazi ve gazi ailelerinin ağırlandığı programa İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, İBB Belediye Meclis Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan ve İYİ Parti İstanbul İl Yönetimi katılım sağladı. Akşam yemeği sonrası misafirlerle bir araya gelen İYİ Parti İstanbul il yöneticileri ailelerin sorunlarını dinleyerek projelerini aktardı.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı, Gaziler Günü’nde Gazi ve Gazi ailelerini İstanbul Boğazı’nda buluşturdu. Aziz şehitlerimize saygı duruşu ve dua ile başlayan program konuşmalarla devam etti. Gazi ve Gazi ailelerinin yaşadığı sorunlara değinilen yemeğe İYİ Parti temsilcileri de katılım gösterdi.

Saygı duruşu ve duanın ardından başlayan yemek karşılıklı plaket takdimleriyle sürdü. Folklor Gösterisi ile devam eden programın sonunda İYİ Parti GİK Üyeleri ve İYİ Parti İstanbul İl Yöneticileri konuşmalarını gerçekleştirdi.

İYİ Parti GİK Üyeleri, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, İBB Belediye Meclis Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan ve İYİ Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu’nun katılım sağladığı buluşma müzik dinletisiyle sona erdi.

Gazilerimizin fedakarlığının anlamı çok büyük

Programda konuşan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, “19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlemiş olduğumuz bu gecede sizlerle beraber olmak bizim için çok önemli. Bu ülke için yaptıklarınızdan dolayı sizlere ufak da olsa bir teşekkür edebilmek amacıyla verdiğimiz davete, bizi kırmayarak teşrif ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu davetler bizim için artık gelenekselleşti. Bu bizim 3. Gaziler günü kutlamamız. Aslında 4 olacaktı fakat araya pandemi girdiği için bir yıl es geçmek zorunda kaldık. Tabii yılda 100 kere de yapsak sizler için az. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Geçen senelerde de şehit yakınlarımızın olduğu toplantılarda şu soruyu çok sormuştuk ‘Neden?’, ‘Neden bu kadar çok bedel ödendi?’, ‘Neden bu kadar çok fedakarlık yapıldı? Bunların anlamı neydi?’ Bunlar bu ülkede bağımsız ve hür şekilde yaşayabilmemiz içindi. Yarın bu ülkede adaletli bir ortamda yaşayabilmemiz içindi. Yine bu topraklar üzerinde eşit bir şekilde, ayrıma tabii tutulmadan, görünüşü, düşüncesi, yaşam tarzı ne olursa olsun hiçbir şekilde baskı altında kalmadan özgürce yaşayabilmek içindi. Sizin bu bütün fedakarlıklarınızın, bütün özverilerinizin anlamı bizce buydu.” dedi.

Duruşumuz da net, yürüyüşümüz de

Konuşmasında gündeme dair de konuşan Kavuncu, “İYİ Parti olarak biz bu etkinlikleri hiçbir zaman siyasete alet etmedik. Fakat sonuçta siyasi bir partiyiz ve kendimizi ifade etmek için buradayız. Yakında 5. yılımıza gireceğiz bugüne kadar kendimizi ifade ederken çok hırpalandık. Bu süreçte hep makul kalmaya çalıştık. Birileri bizi ısrarla marjinalleştirmeye çalıştı. Belli bir yerin parçası yapmak istedi. Son 20 yıldır kutuplaşan, artık birbirine tahammül edemeyen iki farklı Türkiye yaratmak isteyenlere inat biz, o kutuplaşmanın içerisine kendimizi atmadık. Bundan rahatsız olanlar oldu. İYİ Parti’nin yeri belli değil, dik bir duruş sergilemiyor dediler. Özellikle kendi partimin mensuplarına sesleniyorum. Duruşumuz da net, yürüyüşümüz de. Kimsenin çektiği yere gitmeyiz. Biz hep makul olanı temsil ettik.” dedi.

Vazgeçmeyeceğimiz en büyük değer Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkeleri

İYİ Parti’nin Türkiye’yi bulunduğu karanlık kuyudan çıkaracak olan parti olduğunu belirten Kavuncu, “Bizim asla vazgeçmeyeceğimiz, terk etmeyeceğimiz iki değerimiz var. İlk olarak, Mustafa Kemal Atatürk’ün kurmuş olduğu bu ülkenin temel ilkelerine sahip çıkmak. İkinci olarak ise terörle iltisaklı, irtibatlı hiçbir düşünce, hiçbir kuruluş ve anlayışa zerre kadar ne göz açtırırız ne de yanına yaklaşırız.   Hiçbir zaman taviz vermeyeceğimiz bir diğer konu da Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğüdür. Bunlar herkese duyurulur. Kimse bizi bu kavganın içine çekemeyecek. Duruşumuz bu kadar net. Bunun dışındaki her konuda oturulur, konuşulur, makul şekilde davranılır. Özellikle son dönemde partili arkadaşlarımın zaman zaman baskılardan dolayı başlarını öne eğdiğini görüyorum. Başınız öne eğilmesin. Bu milleti son 20 yılda düştüğü o kuyudan çıkaracak parti İYİ Parti’dir.” açıklamasında bulundu.

İYİ Parti GİK Üyeleri, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, İBB Belediye Meclis Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan ve İYİ Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu’nun katılım sağladığı buluşma Müzik Dinletisi ile sona erdi.

Anahtar Kelimeler:
Gaziler Günü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uyan Erzurum, hırsız var | Bu pankartı kim astı?
Uyan Erzurum, hırsız var | Bu pankartı kim astı?
AKUT Vakfı ve İBB AKOM'dan dev eğitim projesi
AKUT Vakfı ve İBB AKOM'dan dev eğitim projesi
Şanlıurfa'da sınır karakoluna saldırı | 1 şehit var
Şanlıurfa'da sınır karakoluna saldırı | 1 şehit var
AKP'li eski başkan, seçimle ilgili evrak yakarken yakalandı
AKP'li eski başkan, seçimle ilgili evrak yakarken yakalandı
İBB yatırımına 2 yıldır izin verilmiyor
İBB yatırımına 2 yıldır izin verilmiyor
Erzurum Bingöl sallandı| Elmalı ve Çad 4.9 ile sallandı
Erzurum Bingöl sallandı| Elmalı ve Çad 4.9 ile sallandı
Kendine özel tuvalet yaptıran müdüre soruşturma açıldı
Kendine özel tuvalet yaptıran müdüre soruşturma açıldı
Buse İlgin'in ölümü | İntihar mı? Cinayet mi?
Buse İlgin'in ölümü | İntihar mı? Cinayet mi?
AKP rant projesine destek, konut projesine engel oldu
AKP rant projesine destek, konut projesine engel oldu
Alacağını isteyen işçilere polis ters kelepçe vurdu
Alacağını isteyen işçilere polis ters kelepçe vurdu

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim