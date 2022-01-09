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Geberen gebersin | Ambulansa yol vermeyen işçiler böyle demiş

Muğla'da, ambulansa yol vermeyip, 'Geberen, gebersin' diye bağıran Menteşe Belediyesi Temizlik İşleri'nde görevli 3 personel hakkında idari işlem başlatıldı.

09 Ocak 2022 Pazar 21:10
Geberen gebersin | Ambulansa yol vermeyen işçiler böyle demiş


Geberen gebersin | Ambulansa yol vermeyen işçiler böyle demiş

Rahatsızlanan bir kişiyi evinden alan ve hastaneye sevk etmek üzere hareket eden ambulans, bugün öğle saatlerinde, Menteşe'nin Karamehmet Mahallesi Dicle Sokak'ta Menteşe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne ait çöp kamyonuyla karşılaştı. İddiaya göre, yolu kapatan çöp kamyonunu şoförü, ambulansa yol vermezken, personellerden birisi de 'Geberen gebersin' diye bağırdı. O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler tartışmalara neden oldu.

3 KİŞİ HAKKINDA İDARİ İŞLEM BAŞLATILDI

Olayın ardından Menteşe Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bugün sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine, inceleme ve görüntülerde yer alan personeller hakkında idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.

ÇİRKİN OLAYA GARİP SAVUNMA

Konu ile ilgili açıklama yapan temizlik işçisi Türker Göçmen ise "İşin yoğunluğundan dolayı düşüncesizce sözler sarf ettim. Kötü niyetli değildim. Bu yanlış anlaşılmadan dolayı herkesten çok özür dilerim. Yoksa bir insan yaşamı ile ilgili böyle art niyetli düşünmek mümkün değildir. Ambulans şoförü ile tanışıklığımız ve arkadaşlığımızdan dolayı amacını aşan bir espri yaptım. Bunun yanlış olduğunu sonradan fark ettim ama iş işten geçmişti. Kastım böyle bir düşünce değildi" dedi.

Anahtar Kelimeler:
AmbulansMuğlaMenteşe
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