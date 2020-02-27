Gece vapur seferleri yarın başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, metrobüs, otobüs ve metronun ardından deniz ulaşımında da gece hizmeti vermeye başlıyor. Şehir Hatları AŞ vapurları, cuma ve cumartesi geceleri, dört iskeleden iki yaka arasında yolcu taşıyacak. İlk gece seferi, yarın gece (28 Şubat 2020) yapılacak.

Yolculara kesintisiz ulaşım hizmeti vermeyi amaçlayan yeni uygulamaya göre, Kadıköy, Karaköy, Beşiktaş ve Üsküdar iskelelerinden cuma ve cumartesi geceleri seferler gerçekleştirilecek.

Gece seferleri ve saatleri şöyle olacak:

CUMA VE CUMARTESİ GECELERİ KADIKÖY-KARAKÖY-BEŞİKTAŞ RİNG SEFERLERİ

KADIKÖY (KALKIŞ) KARAKÖY (VARIŞ) BEŞİKTAŞ(VARIŞ) 01.30 01.50 02.05 02.35 02.5 03.10 03.45 04.05 04.20 04.55 05.15 05.30

BEŞİKTAŞ-ÜSKÜDAR SEFERLERİ

CUMA GECESİ

BEŞİKTAŞ (KALKIŞ) ÜSKÜDAR (VARIŞ) ÜSKÜDAR (KALKIŞ) BEŞİKTAŞ (VARIŞ) 00:00 00:10 00:00 00:10 00:15 00:25 00:15 00:25 00:30 00:40 00:30 00:40 00:45 00:55 00:45 00:55 01:00 01:10 00:15 01:25 01:30 01:40 01:45 01:55 02:00 02:10 02:15 02:25 02:30 02:40 03:00 03:10 03:30 03:40 04:00 04:10 04:30 04:40 05:00 05:10 05.30 05:40 06:10 06:20 06:20 06:30 06:20 06:30 06:30 06:40 06:30 06:40

CUMARTESİ GECESİ