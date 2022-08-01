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Gece yarısı yer altından gelen sesler vatandaşları korkuttu

Siirt'te bir köyde gece yarısı önce patlama, hemen ardından da yer altından gelen ürkütücü sesler, mahallelinin hayatını kabusa çevirdi

01 Ağustos 2022 Pazartesi 07:39
Gece yarısı yer altından gelen sesler vatandaşları korkuttu

Gece yarısı yer altından gelen sesler vatandaşları korkuttu

Siirt merkeze bağlı Meydandere köyünde iki haftadan beri gece aniden yeraltından gelen sesler köy halkını tedirgin ederken yurttaşlar, sesin kaynağının bulunması için yardım istiyor.


Yeraltından gelen seslerin ürkütücü olduğunu ifade eden Meydandere Köyü Muhtarı Necmettin Baykara, yer altından gelen patlama sesi nedeniyle köylülerin geceleri uyuyamadıklarını dile getirdi.

Baykara, “Burada iki haftadır bazı sıkıntılar oluyor. Bu sıkıntılar nedeniyle yeraltında bir mayın gibi sesler geliyor. Garip sesler. O esnada bütün köy halkı tedirgin oluyor. Bütün evler sallanıyor, o sallantıda bütün köy tedirgin oluyor. Gece yattığım zaman saat 2 civarında bir baktım bir mayın sesi geldi. Bütün köy korkudan kalktı. Bütün köy halkı endişeli. 2-3 sefer oldu, bunu herkes duyuyor. Bunun neticesini almak istiyoruz neyin nesidir” dedi.


"72 YAŞINDAYIM BÖYLE KORKUNÇ BİR SES GÖRMEMİŞTİM"

Geceleri yer altından çıkan sesler nedeniyle uyuyamadığı için nöbet tuttuğunu söyleyen köy sakinlerinden Sabri Yıldırım, köy halkının ve kendisinin yer altından gelen sesler nedeniyle tedirgin olduklarını söyledi. Yıldırım, “72 yaşındayım böyle korkunç bir ses görmemiştim. Saat 12.00’de, 01.00’de, 02.00’de böyle derin derin bir ses geliyor. Herkes benim evimin altından bu ses geldi diyor. Herkes evden kaçıp sonra evine bakıyor, evde hiçbir şey yok. O kadar korkunç bir ses. Gece yatmıyoruz, nöbet tutuyoruz. Köy halkı tedirgin. Küçük büyük herkes diyor 'Bu ne olacak?' Herkes korkuyor bu derin patlamadan” diye konuştu.

İbrahim Şen adlı köylü ise, “Gecenin 00.00’da bir patlama sesi geldi. Evler titredi, millet uykudan uyandı, kendilerini dışarı attı. Millet bu ses nedir diye bağırdı. Millet korkudan uyuyamadı. İki kere oldu. 170 hane korkudan uyuyamıyor geceleyin. Bu ses yerin altından geliyor. Çok büyük bir ses geliyor. Bu konuya bir çözüm bulmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
SiirtYer AltıSeslerMeydandere
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