Geçinemiyoruz eylemlerine polis müdahale etti, 17 gözaltı var
Son bir haftadır İstanbul, İzmir, Trabzon, Bursa ve Ankara'da vatandaşların düzeldeği 'geçinemiyoruz' eylemlerine polis müdahale ediyor. Ankara'da bugün düzenlenen gösterilerde 17 gözaltı var.
Ankara’da yükselen enflasyon ve iktidarın bu karşı önlem almamasını protesto etmek için “Geçinemiyoruz” çağrısıyla eylem yapmak isteyen gruba polis izin vermedi.
Gazeteci Öznur Değer de polisin müdahalesiyle gözaltına alındı ve fotoğraf makinasına el konuldu.
KAYNAK: Cumhuriyet Gazetesi