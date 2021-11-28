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Geçinemiyoruz eylemlerine polis müdahale etti, 17 gözaltı var

Ankara’da sosyal medya üstünden "Geçinemiyoruz" çağrısıyla eylem yapmak isteyen gruba polis müdahale etti, 17 kişi gözaltına alındı.

28 Kasım 2021 Pazar 21:15
Geçinemiyoruz eylemlerine polis müdahale etti, 17 gözaltı var

Geçinemiyoruz eylemlerine polis müdahale etti, 17 gözaltı var


Son bir haftadır İstanbul, İzmir, Trabzon, Bursa ve Ankara'da vatandaşların düzeldeği 'geçinemiyoruz' eylemlerine polis müdahale ediyor. Ankara'da bugün düzenlenen gösterilerde 17 gözaltı var.


Ankara’da yükselen enflasyon ve iktidarın bu karşı önlem almamasını protesto etmek için “Geçinemiyoruz” çağrısıyla eylem yapmak isteyen gruba polis izin vermedi.

Çankaya Belediyesi önünde yapılmak istenen eylem öncesinde, polis belediyenin önünü çevik kuvvet ve sivil ekiplerle çevirdi. Belediyenin önüne gitmek isteyen küçük gruplara polis müdahale etti. Polisin müdahalesi sonrasında 17 kişi gözaltına alındı.

Gazeteci Öznur Değer de polisin müdahalesiyle gözaltına alındı ve fotoğraf makinasına el konuldu. 
 

KAYNAK: Cumhuriyet Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
GeçinemiyoruzGözaltıAnkara
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