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Gediz Deltası kuşları kayıt altına alındı

UNESCO Dünya Doğa Mirası olmaya hazırlanan İzmir’in Gediz Deltası’nda bir yıl boyunca süren kuş araştırma ve izleme çalışmaları tamamlandı. Çalışmaya göre Gediz Deltası flamingo ve tepeli pelikan gibi kuş türlerinin dünya nüfusu için uluslararası önemini koruyor.

10 Aralık 2021 Cuma 17:48
Gediz Deltası kuşları kayıt altına alındı

Gediz Deltası kuşları kayıt altına alındı


Gediz Deltası bulunduğu konum ve barındırdığı farklı habitat tipleri sayesinde başta kuşlar olmak üzere binlerce canlıya yaşam alanı imkânı sunuyor. Akdeniz Havzası’ndaki en önemli sulak alan ekosistemlerinden biri olan Gediz Deltası göç dönemi, kış dönemi ve üreme dönemi gibi yılın farklı zamanlarında yüzlerce kuş türünden binlerce bireye ev sahipliği yapıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) ile DKMP İzmir Şube Müdürlüğü’nün izinleriyle, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ayni ve araç desteğiyle, Doğa Derneği uzmanları ve gönüllü gözlemcilerin katılımıyla “Gediz Deltası 2021 Yılı Kuş Araştırma ve İzleme Çalışmaları” tamamlandı. UNESCO Dünya Doğa Mirası olmaya hazırlanan Gediz Deltası Önemli Doğa Alanı’nda 2021 yılı boyunca 186 farklı kuş türünün yaşam döngüsü kayıt altına alındı ve delta için önemli bulgular elde edildi.

Doğa Derneği, 10 Aralık 2021 tarihinde bu araştırmanın sonuçlarını paylaşmak ve değerlendirmek amacıyla, İzmir Tarımı Geliştirme Merkezi’nde bir çalıştay düzenledi. 

Türkiye için örnek bir çalışma 

2021 yılı kuş izleme çalışmalarında önemli bulgular ortaya koyduklarını belirten Doğa Derneği Biyoçeşitlilik Araştırma Koordinatörü Şafak Arslan “2021 yılında Gediz Deltası’nda yıl boyunca Kış Ortası Su Kuşu Sayımı, tepeli pelikan koloni sayımları, kuşların geceleme alanlarının belirlenmesi, rutin kuş izleme çalışması, üreyen kuş atlası, flamingo yuva sayımı, ilkbahar ve sonbahar kuş göçü izleme çalışması gerçekleştirdik. Dört mevsim süren yoğun saha çalışmaları neticesinde, Türkiye için örnek bir çalışma yapılmış oldu ve önemli bulgular elde edildi. Bir yıl boyunca yaptığımız gözlemler sonucunda 186 kuş türünün yaşam döngüsüne şahitlik ettik. Türkiye’de üreyen kuş türü sayısının üçte birinden fazlasının deltada ürediğini ortaya koyduk. Üreme dönemi sonrasında flamingoların yuva sayımını gerçekleştirdik ve bu yıl 13.750 yuvanın kullanıldığını belirledik. Bu yıl, tahmin ettiğimizden daha az sayıda flamingo üredi. Bunun ana nedeni, flamingoların ürediği adanın erozyonla zarar görmüş olması. Yetkililer bu konuda bir çalışma planlıyor.” dedi.

UNESCO Dünya Doğa Mirası Adayı: Gediz Deltası

Gediz Deltası’nın dünya çapında öneme sahip bir alan olduğunu vurgulayan Doğa Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dicle Tuba Kılıç ise “Gediz Deltası’nda farklı uzmanların yer aldığı, uluslararası standartlarda bir araştırmayı tamamladık. Deltanın uluslararası koruma kriterlerinden hangilerini sağladığını ve aynı zamanda UNESCO'nun kriterlerini nasıl sağladığını ortaya çıkardık. Buradaki yaşam döngüsünün sürmesi için deltadaki yasadışı avcılığın engellenmesi, yapılaşma ve yanlış su politikalarının düzeltilmesi ve özellikle deltanın güneyinin yaban hayatını koruyan bir rekreasyon alanı olarak düzenlenmesi gerekiyor.UNESCO Dünya Doğa Mirası olması gereken Gediz Deltası’ndaki yaşamı sürdürmek hepimizin sorumluluğudur.” dedi.

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