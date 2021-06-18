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Gelecek Partisi konvoyunda kaza | Genel Başkan Yardımcısı Ün yaralandı

Gelecek Partisi konvoyunda meydana gelen kazada Genel Başkan Yardımcısı Sema Silkin Ün ile 1 çocuk yaralandı.

18 Haziran 2021 Cuma 20:18
Gelecek Partisi konvoyunda kaza | Genel Başkan Yardımcısı Ün yaralandı

Gelecek Partisi konvoyunda kaza | Genel Başkan Yardımcısı Ün yaralandı

Gelecek Partisi Genel Baxkanı Ahmet Davutoğlu'nun Trakya gezisinde kaza meydana geldi. Kazada Genel Başkan Yardımcısı Sema Silkin Ün yaralandı.

Kırklareli’ne gelen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun konvoyunda meydana gelen kazada, Genel Başkan Yardımcısı ve bir çocuk yaralandı.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kırklareli’ne gelen Ahmet Davutoğlu’na eşlik eden konvoyda kaza meydana geldi.

Kırklareli girişi Babaeski Kavşağında seyir halinde olan konvoyda bulunan Genel Başkan Yardımcısı Sema Silkin’in bulunduğu otomobil ile karşıdan gelen başka bir otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Sema Silkin ve kazaya karışan diğer araçta bulunan bir çocuk yaralandı.


Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri her iki yaralıya ilk müdahaleyi yaparak, yaralıları hastaneye kaldırdı.

Son Güncelleme: 18.06.2021 20:20
Anahtar Kelimeler:
KırklareliKazaSema Silkin ün
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