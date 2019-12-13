Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'ndan tarihi açıklamalar





Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, basın toplantısı düzenledi. Davutoğlu'nun basın toplantısına, parti kurucuları ile kalabalık bir vatandaş grubu katılıyor.

Surat asmaya değil, tebessüm etmeye geliyoruz

Geleneğe saygılıyız ama özgürlükçüyüz

Adalet, ehliyet ve liyakat

Dini ya da seküler hiç bir yapının devleti ele geçirmesine izin vermeyeceğiz

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu partisine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Davutoğlu'nun açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Bugün partimizin kuruluşunu ilan ediyoruz. Bu kutlu yürüyüşün hayırlı olmasını diliyorum. İnsanlığın ve milletimizin kritik süreçten geçtiği bu süreçte, Ankara'da tarihin ve milletimizin huzurundayız. Bütün baskılara ve korku atmosferine rağmen omuz omuza vererek, ülkemize demokratik ve müreffek ufku çizmek için bir araya geldik.

3 nesil olarak buradayız. 27 Mayıs'ı çocuk olarak yaşayanlar var, 12 Eylül'ü aynı koğuşta geçirenlerimiz de var. O karanlık günlerde gözünü açanlar da var, gün sayanlar da var. Özgürlükler açısından 28 Şubat'ın dondurucu soğunda doğan da var, sınavdan sınava girenler de var. 15 Temmuz'da hainlere karşı omuz omuza veren kahramanlar da var. Farklı yaşlara, farklı inançlara mensup bu aziz toprakları vatan bilen bir topluluğuz. Hepimiz eşit ve onurlu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyız.

3 nesil olarak çok acılar yaşadık, ama geçmişe değil geleceğe ayarlıyız. Ortak bir gelecek inşa etmeye geliyoruz. Yeni şeyler söylemeye geliyoruz. Yeni şeyleri ancak geçmişten ilham alanlar inşa edebilirler. Yeni şeyleri korkulardan ve tabulardan kurtulanlar söyleyebilirler. Susmaya değil, konuşmaya; bağırmaya değil sakince hitap etmeye; surat asmaya değil tebessüm etmeye geliyoruz. Gün bizi birleştiren ilkeleri konuşma günüdür. Temel ilkelerimizi paylaşmak ve ahitleşmek istiyoruz.

Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına yürürken, geleneksel değerlerin yeniden keşfedildiği kritik bir tarihi eşikte kapsayıcı bir yenilenme ihtiyacına cevap vermek için yola çıkıyoruz. Geleneğe saygılı, vatandaşlık hukuku ve milli egemenlik konusunda modern ve çağdaş küresel bir siyaset anlayışını benimsiyoruz. Geleneğe saygılı özgürlükçülüktür ana felsefemiz. Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde kurulan Cumhuriyetin birikimlerini geleceğe aktaracağız.

Siyasetimizin temeli insan onurunu korumak ve yüceltmektir. Bütün siyasi mekanizmaları, kurumları ve teamülleri birer araç olarak görüyoruz. İnsanı ve onun temel haklarını ikinci plana iten hiçbir devlet baki olamaz. Geleneğimizde esasları konulan aklın, inancın, neslin korunması Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi özgürlük haklarını tanımlar. Dünyada otoriter yönetimlere yöneliş olmasına rağmen insanların onurlu ve başı dik yaşadığı bir ülke inşa etmeliyiz. Basında tekelleşme insanın zihnini kapatır. Sansür ve otosansür olmadığı, gazetecilerin yargılanmadığı bir düzen inşa edeceğiz.

İnsan onuru ile taçlandırılan herkes mutlak anlamda eşittir. Etnik, dini ve mezhepi kimlik ayrımlarına karşı bir siyasi anlayışın sözcüsüyüz. Farklılılların bir arada yaşamasının teminatı olan çoğulcu bir yaklaşım hayata geçireceğiz. Her kültür, dil, inanç ve gelenek milletimizin ortak mirasıdır. Bütün kimliklerin kültürlerini geliştirmesini savunuyoruz. Anadilin eğitimde öğretilmesi ve kullanılması vatandaşlarımızın aidiyetini güçlendirecektir. Uzun tarihi süreçlerde akraba topluluklar ile bariyerleri aşma konusunda stratejik unsur olarak görüyoruz.

Siyasetimizin vicdani ilkesi din ve inanç özgürlüğüdür. Siyaset alanında herkes kendi imtihanını vermeli, dini değerleri bu satha asla sokmamalıdır. Devlet bütün dini, mezhebi anlayışlara eşit ve aynı mesafede olmalıdır. Felsefemiz özgrülükçü din ve laik anlayıştır. Gayrimüslim vatandaşlarımızın sorunları eşitlik ölçüsünde çözülecektir. Siyasetin dini semboller üzerinden güç devşirmesi önleyecek manzume oluşturulacaktır. Toplumun manevi olgunluğu için çaba göstermesi gereken yapılara müdahale edilerek paralel yapılara yönelmesi engellenecektir.

Özgürlüğü garanti olmayan insanın onurunu koruması mümkün değildir. Güvenlik adına özgürlüklerin kısıtlnamasını dikta rejimine yol açtığı görülmüştür. Her türlü kaos girişimine karşı vatandaşlarımızın caını, malını koruyacak hak ve adalet mekanizmasının işlemesi en temel vazifemizdir.

Terörizmle mücadele yürütmesi zorunluluktur. Bu çerçevede terör ve terörle mücadele söylemi Türkiye'nin enerjisini tüketen bir tuzak olmaktan çıkarılmalıdır. Güvelik açığı üretmeyen bir anlayış hakim kılınmalı.

Sağlık ve eğitim konularını doğumdan ölüme kadar temel insan hakları bağlamında ele alıyoruz. Sağlığı ulusal ölçekli gelecek projeksiyonumuzda ele alıyoruz. Eğitimi de formal bir formasyon olarak görmüyoruz. Resmi veya dayatılmış bir ideolojiyi reddediyoruz. İnsan devşirme değil, nitelikli insan yetiştirme olarak görüyoruz. Tek tipçi değil demokratik ve çoğulcu bir yaklaşımı benimsiyoruz.

