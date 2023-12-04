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Gemlik'de deprem İstanbul'da hissedildi

Marmara'da deprem hareketliliği devam ediyor. Gemlik'te meydana gelen deprem Başta İstanbul olmak üzere geniş bir alanda da hissedildi.

04 Aralık 2023 Pazartesi 11:06
Gemlik'de deprem İstanbul'da hissedildi






Gemlik'de deprem İstanbul'da hissedildi

İlk gelen bilgilere göre depremin büyüklüğü 5.1 olarak duyuruldu.

Bursa, Yalova ve İstanbul başta olmak üzere Marmara denizi çevresinde geniş bir aland ahissedilen deprem vatandaşlar arasında korkuya neden oldu.

Saat 10.43'de meydana gelen deprem, Gemlik Körfezi açıklarında oluştu.


Uluslararası deprem takip istasyonları Türkiye'de iki dakika arayla iki ayrı deprem olduğunu duyurdu. 

5.1 ve 4.5 büyüklüğündeki iki sarsıntının Gemlik Körfezi açıklarında denizin 3 KM derinliğinde meydana geldiği bilgisi yer aldı.

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2023.12.04 10:50:06  40.4115   28.8730        8.0      -.-  2.9  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel
2023.12.04 10:47:30  40.3523   28.9285        5.3      -.-  1.8  -.-   AYDINPINAR-MUDANYA (BURSA)                        İlksel
2023.12.04 10:42:20  40.4020   28.8598        5.4      -.-  5.1  4.9   KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)                           İlksel
2023.12.04 10:37:46  40.4507   28.8342        2.7      -.-  3.1  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel
2023.12.04 09:57:33  37.8223   36.1480       13.8      -.-  1.6  -.-   AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA)                         İlksel
2023.12.04 09:52:51  37.7918   36.1157        2.6      -.-  2.1  -.-   AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA)                         İlksel
2023.12.04 09:30:10  38.1375   36.9963       24.9      -.-  1.6  -.-   YAZIDERE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2023.12.04 08:10:05  39.6568   40.6230       18.3      -.-  2.0  -.-   OGULVEREN-TERCAN (ERZINCAN)                       İlksel
2023.12.04 07:55:40  38.4062   37.4058        3.2      -.-  1.6  -.-   YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel
2023.12.04 07:45:22  38.4288   37.5635        5.0      -.-  1.6  -.-   ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)                   İlksel
2023.12.04 07:42:04  38.2953   37.1177        1.1      -.-  1.7  -.-   BALIKCIL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel
2023.12.04 07:08:08  37.8497   36.3385       11.9      -.-  1.4  -.-   KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)               İlksel
2023.12.04 06:50:23  38.1100   36.9918        8.0      -.-  1.9  -.-   KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2023.12.04 06:32:01  38.3605   27.1953        7.2      -.-  1.8  -.-   ZAFER-BUCA (IZMIR)                                İlksel
2023.12.04 06:28:36  38.1022   36.9690        5.0      -.-  2.4  -.-   KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2023.12.04 06:23:49  38.3367   27.1828        9.2      -.-  1.3  -.-   ZAFER-BUCA (IZMIR)                                İlksel
2023.12.04 06:13:26  37.6562   35.4282       11.3      -.-  1.2  -.-   KUP-ALADAG (ADANA)                                İlksel
2023.12.04 05:03:38  38.2758   37.7067        9.5      -.-  0.9  -.-   HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA)                      İlksel
2023.12.04 04:55:32  38.3107   38.6750        5.0      -.-  1.7  -.-   KAMISTAS-(MALATYA)                                İlksel
2023.12.04 04:54:15  38.3728   38.6623       10.1      -.-  1.4  -.-   ERENLI-(MALATYA)                                  İlksel
2023.12.04 04:40:12  38.4068   37.5565        5.4      -.-  1.0  -.-   YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)                  İlksel
2023.12.04 04:38:33  38.3787   37.4375        5.0      -.-  2.1  -.-   YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel
2023.12.04 04:24:09  40.5913   29.1192        2.8      -.-  1.1  -.-   ORTABURUN-CINARCIK (YALOVA)                       İlksel
2023.12.04 04:18:44  40.4413   29.2067        4.9      -.-  1.0  -.-   CIHATLI-GEMLIK (BURSA)                            İlksel
2023.12.04 03:57:20  40.7072   27.5095        9.7      -.-  2.3  -.-   GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)       İlksel
2023.12.04 03:45:52  40.7975   31.0560       10.1      -.-  1.3  -.-   PASAKONAGI-(DUZCE)                                İlksel
2023.12.04 03:15:04  37.7883   36.2755        5.7      -.-  1.9  -.-   CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2023.12.04 03:13:00  36.3283   25.2458       14.2      -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2023.12.04 02:54:48  38.7028   37.5838        1.7      -.-  0.9  -.-   AGILYAZI-DARENDE (MALATYA)                        İlksel
2023.12.04 02:34:25  37.4812   37.1268        9.0      -.-  1.4  -.-   SEYRANTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)               İlksel
Son Güncelleme: 04.12.2023 11:22
Anahtar Kelimeler:
GemlikDeprem
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