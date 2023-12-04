Gemlik'de deprem İstanbul'da hissedildi

İlk gelen bilgilere göre depremin büyüklüğü 5.1 olarak duyuruldu.

Bursa, Yalova ve İstanbul başta olmak üzere Marmara denizi çevresinde geniş bir aland ahissedilen deprem vatandaşlar arasında korkuya neden oldu.

Saat 10.43'de meydana gelen deprem,açıklarında oluştu.



Uluslararası deprem takip istasyonları Türkiye'de iki dakika arayla iki ayrı deprem olduğunu duyurdu.

5.1 ve 4.5 büyüklüğündeki iki sarsıntının Gemlik Körfezi açıklarında denizin 3 KM derinliğinde meydana geldiği bilgisi yer aldı.

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER.................... .....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ..... ......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir...... Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2023.12.04 10:50:06 40.4115 28.8730 8.0 -.- 2.9 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel 2023.12.04 10:47:30 40.3523 28.9285 5.3 -.- 1.8 -.- AYDINPINAR-MUDANYA (BURSA) İlksel 2023.12.04 10:42:20 40.4020 28.8598 5.4 -.- 5.1 4.9 KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) İlksel 2023.12.04 10:37:46 40.4507 28.8342 2.7 -.- 3.1 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel 2023.12.04 09:57:33 37.8223 36.1480 13.8 -.- 1.6 -.- AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel 2023.12.04 09:52:51 37.7918 36.1157 2.6 -.- 2.1 -.- AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel 2023.12.04 09:30:10 38.1375 36.9963 24.9 -.- 1.6 -.- YAZIDERE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel 2023.12.04 08:10:05 39.6568 40.6230 18.3 -.- 2.0 -.- OGULVEREN-TERCAN (ERZINCAN) İlksel 2023.12.04 07:55:40 38.4062 37.4058 3.2 -.- 1.6 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel 2023.12.04 07:45:22 38.4288 37.5635 5.0 -.- 1.6 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel 2023.12.04 07:42:04 38.2953 37.1177 1.1 -.- 1.7 -.- BALIKCIL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel 2023.12.04 07:08:08 37.8497 36.3385 11.9 -.- 1.4 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel 2023.12.04 06:50:23 38.1100 36.9918 8.0 -.- 1.9 -.- KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel 2023.12.04 06:32:01 38.3605 27.1953 7.2 -.- 1.8 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel 2023.12.04 06:28:36 38.1022 36.9690 5.0 -.- 2.4 -.- KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel 2023.12.04 06:23:49 38.3367 27.1828 9.2 -.- 1.3 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel 2023.12.04 06:13:26 37.6562 35.4282 11.3 -.- 1.2 -.- KUP-ALADAG (ADANA) İlksel 2023.12.04 05:03:38 38.2758 37.7067 9.5 -.- 0.9 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel 2023.12.04 04:55:32 38.3107 38.6750 5.0 -.- 1.7 -.- KAMISTAS-(MALATYA) İlksel 2023.12.04 04:54:15 38.3728 38.6623 10.1 -.- 1.4 -.- ERENLI-(MALATYA) İlksel 2023.12.04 04:40:12 38.4068 37.5565 5.4 -.- 1.0 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel 2023.12.04 04:38:33 38.3787 37.4375 5.0 -.- 2.1 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel 2023.12.04 04:24:09 40.5913 29.1192 2.8 -.- 1.1 -.- ORTABURUN-CINARCIK (YALOVA) İlksel 2023.12.04 04:18:44 40.4413 29.2067 4.9 -.- 1.0 -.- CIHATLI-GEMLIK (BURSA) İlksel 2023.12.04 03:57:20 40.7072 27.5095 9.7 -.- 2.3 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel 2023.12.04 03:45:52 40.7975 31.0560 10.1 -.- 1.3 -.- PASAKONAGI-(DUZCE) İlksel 2023.12.04 03:15:04 37.7883 36.2755 5.7 -.- 1.9 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel 2023.12.04 03:13:00 36.3283 25.2458 14.2 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel 2023.12.04 02:54:48 38.7028 37.5838 1.7 -.- 0.9 -.- AGILYAZI-DARENDE (MALATYA) İlksel 2023.12.04 02:34:25 37.4812 37.1268 9.0 -.- 1.4 -.- SEYRANTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel