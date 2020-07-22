Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Genç kızın yardım çığlığı hayatını kurtardı | Saplantılı adam tutuklandı

Pınar Gültekin cinayetinin ardından ölüm korkusunu sosyal medyada paylaşan genç kızın imdat çığılını Bodrum Savcılığı duydu. Genç kızı ölümle tehdit eden zanlı tutuklandı.

22 Temmuz 2020 Çarşamba 22:59
Genç kızın yardım çığlığı hayatını kurtardı | Saplantılı adam tutuklandı

Genç kızın yardım çığlığı hayatını kurtardı | Saplantılı adam tutuklandı

Türkiye, Muğla'da vahşice öldürülen Pınar Gültekin cinayetini konuşurken, sosyal medyadan dikkat çeken bir yardım çığlığı yerini buldu. Tuğçe Çelik isimli genç kız, 46 yaşındaki Nurettin Şeyhmusoğlu adlı bir şahıs tarafından tehdit edildiğini söyledi. Tehditlerle ilgili açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da, şahsın Bodrum İlçe Emniyeti ekipleri tarafından yakalandığını açıkladı. 

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Soruşturma kapsamında mağdure Tuğçe Ç.'nin beyanı alınmış, şüphelinin üzerinde ve ikametinde suç delillerinin tespitine yönelik arama yapılmış, şüpheli Nurettin Şeyhmusoğlu gözaltına alınmıştır. Şeyhmusoğlu, 22/07/2020 tarihinde Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki ifadesinin ardından Bodrum Sulh Ceza Hakimliği'ne tutuklanması talebi ile sevk edilmiş ve tutuklanmıştır. Paylaşımları ve ifadesinde tutarsız davranışlar sergilemesi ve Bodrum Devlet Hastanesi'nden alınan rapora istinaden Şeyhmusoğlu'nun, Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde gözlem altına alınması talep edilmiş ve Sulh Ceza Hakimliği´nce gözlem altına alınmasına karar verilmiştir" denildi.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuğçe Çelik'in yaptığı "ölmek istemiyorum sırada ben olmak istemiyorum" isyanının ardından harekete geçti. Tuğçe Çelik'in ifadelerinin ardından gözaltına alınan Nurettin Şeyhmusoğlu, tutuklandı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Sosyal medyadan paylaşımlarda bulunan Tuğçe Çelik (21) adlı genç kız, "Bugün yaşananlar ve kendi yaşadıklarımdan korktuğum için bunları yazacağım. Zarar görmek, ölmek istemiyorum" ifadelerini kullanarak şunları kaydetti:

"Başıma bela olan ve beni 10 yaşından beri tanıyan sapık ruh hastası 46 yaşındaki Nurettin Şeyhmusoğlu isimli şahıs peşimi bırakmıyor. Ailemi ve çevremi de rahatsız ediyor. Onlarca kez şikayetçi oldum. Mahkemeye çıktım. Davanın şu anki ilerleyişi bana temas etmediği sürece suçsuz olduğu. Yani hiçbir şey yapılmıyor. Eğer başıma bir şey gelirse değerli olacağım. Başıma bir şey gelirse, bu tweetleri yazmış diye sosyal medyada gündem yaparsınız.

Bana, aileme, çevreme iftira üstüne iftira namusuma kadar iftira atan şizofreni hastalığı gerçekten mevcut olan bu kişiyi, ne polise ne hakime anlatabiliyorum. Bu olay 1 buçuk yıldır devam etmekte. Bugüne kadar ağlayarak her gün karakola giderek yapabildiğim şeyler, 2 kere uzaklaştırma alabilmekti. Ki her zaman sitemin önünden geçiyor, sokağa çıkamıyorum yani bu da faydasız."


AİLE BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Genç kızın sosyal medyadaki çığlığı üzerine, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tuğçe’yi rahatsız eden şahıs şu an gözaltındadır. Emniyet birimlerimiz de konuyu hassasiyetle takip ediyor. İl Müdürlüğümüz personeli de Tuğçe ile bizzat görüşme sağladı, gereken desteği sağlayacaklar" ifadeleri kullanıldı.

GENÇ KIZ TEŞEKKÜR ETTİ

Bakanlığın harekete geçmesinden sonra açıklamada bulunan Çelik de, "Herkese sonsuz teşekkür ederim. Şu anda bir çözüm sürecine girildi ve umarım gerekli yerler görevini yapacak ve beni bu beladan kurtaracak. Hâlâ iyi insanların olduğunu bilmek görmek bana güç verdi" ifadelerini kullandı.
yaşananlar ve kendi yaşadıklarımdan korktuğum için bunları yazacağım. Zarar görmek, ölmek istemiyorum" ifadelerini kullanarak şunları kaydetti:

Pınar Gültekin cinayeti | Durdurun bu vahşeti
Pınar Gültekin cinayeti | Durdurun bu vahşeti
Bodrumda vahşi cinayet sonrası kırmızı âlarm
Bodrumda vahşi cinayet sonrası kırmızı âlarm
Merve Kotan cinayeti | Katile 2 kez müebbet çıktı
Merve Kotan cinayeti | Katile 2 kez müebbet çıktı
Miray Yılmaz cinayeti | Katil sıktı kaçtı
Miray Yılmaz cinayeti | Katil sıktı kaçtı
Ayşegül Aktürk cinayeti | Saplantılı aşık dehşet saçtı
Ayşegül Aktürk cinayeti | Saplantılı aşık dehşet saçtı
Mezdeke Aynur cinayeti | Katil zanlısının en net fotoğrafı
Mezdeke Aynur cinayeti | Katil zanlısının en net fotoğrafı
Zeynep Şenpınar Cinayeti | Katil boksör, genç kızdan zorla para almış
Zeynep Şenpınar Cinayeti | Katil boksör, genç kızdan zorla para almış
Zeynep Şenpınar cinayetinde önemli gelişme | Katilini şikayet etmiş
Zeynep Şenpınar cinayetinde önemli gelişme | Katilini şikayet etmiş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İBB, yapı tespit taramaları başlatıyor
İBB, yapı tespit taramaları başlatıyor
10 şehirde 15 orman yangınına anında müdahale 
10 şehirde 15 orman yangınına anında müdahale 
İBB'ye karşı tüm ilçelerde AK Parti engeli
İBB'ye karşı tüm ilçelerde AK Parti engeli
Trakya'da barajlar kurudu | İstanbul'un su kaynaklarında tehlike 
Trakya'da barajlar kurudu | İstanbul'un su kaynaklarında tehlike 
İBB, Yenikapı'daki Theodosius Limanı için yarışma düzenliyor
İBB, Yenikapı'daki Theodosius Limanı için yarışma düzenliyor
Kurban Bayramı’nda bağışlarınız Darüşşafaka’lı çocuklara umut olsun!
Kurban Bayramı’nda bağışlarınız Darüşşafaka’lı çocuklara umut olsun!
Kanal İstanbul için İBB'den bilimsel değerlendirme çıkışı
Kanal İstanbul için İBB'den bilimsel değerlendirme çıkışı
NG araştırmasından stres çıktı | Ne mutluyuz ne de umutsuz!
NG araştırmasından stres çıktı | Ne mutluyuz ne de umutsuz!
Üstün Ezer | Bir can kurtarmak tüm insanlığı kurtarmaktır
Üstün Ezer | Bir can kurtarmak tüm insanlığı kurtarmaktır
Polis maske cezası yazdı, o itaraz etti | Koronavirüslü çıktı
Polis maske cezası yazdı, o itaraz etti | Koronavirüslü çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim