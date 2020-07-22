Genç kızın yardım çığlığı hayatını kurtardı | Saplantılı adam tutuklandı

Türkiye, Muğla'da vahşice öldürülen Pınar Gültekin cinayetini konuşurken, sosyal medyadan dikkat çeken bir yardım çığlığı yerini buldu. Tuğçe Çelik isimli genç kız, 46 yaşındaki Nurettin Şeyhmusoğlu adlı bir şahıs tarafından tehdit edildiğini söyledi. Tehditlerle ilgili açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da, şahsın Bodrum İlçe Emniyeti ekipleri tarafından yakalandığını açıkladı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Soruşturma kapsamında mağdure Tuğçe Ç.'nin beyanı alınmış, şüphelinin üzerinde ve ikametinde suç delillerinin tespitine yönelik arama yapılmış, şüpheli Nurettin Şeyhmusoğlu gözaltına alınmıştır. Şeyhmusoğlu, 22/07/2020 tarihinde Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki ifadesinin ardından Bodrum Sulh Ceza Hakimliği'ne tutuklanması talebi ile sevk edilmiş ve tutuklanmıştır. Paylaşımları ve ifadesinde tutarsız davranışlar sergilemesi ve Bodrum Devlet Hastanesi'nden alınan rapora istinaden Şeyhmusoğlu'nun, Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde gözlem altına alınması talep edilmiş ve Sulh Ceza Hakimliği´nce gözlem altına alınmasına karar verilmiştir" denildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuğçe Çelik'in yaptığı "ölmek istemiyorum sırada ben olmak istemiyorum" isyanının ardından harekete geçti. Tuğçe Çelik'in ifadelerinin ardından gözaltına alınan Nurettin Şeyhmusoğlu, tutuklandı.

Sosyal medyadan paylaşımlarda bulunan Tuğçe Çelik (21) adlı genç kız, "Bugün yaşananlar ve kendi yaşadıklarımdan korktuğum için bunları yazacağım. Zarar görmek, ölmek istemiyorum" ifadelerini kullanarak şunları kaydetti:

"Başıma bela olan ve beni 10 yaşından beri tanıyan sapık ruh hastası 46 yaşındaki Nurettin Şeyhmusoğlu isimli şahıs peşimi bırakmıyor. Ailemi ve çevremi de rahatsız ediyor. Onlarca kez şikayetçi oldum. Mahkemeye çıktım. Davanın şu anki ilerleyişi bana temas etmediği sürece suçsuz olduğu. Yani hiçbir şey yapılmıyor. Eğer başıma bir şey gelirse değerli olacağım. Başıma bir şey gelirse, bu tweetleri yazmış diye sosyal medyada gündem yaparsınız.

Bana, aileme, çevreme iftira üstüne iftira namusuma kadar iftira atan şizofreni hastalığı gerçekten mevcut olan bu kişiyi, ne polise ne hakime anlatabiliyorum. Bu olay 1 buçuk yıldır devam etmekte. Bugüne kadar ağlayarak her gün karakola giderek yapabildiğim şeyler, 2 kere uzaklaştırma alabilmekti. Ki her zaman sitemin önünden geçiyor, sokağa çıkamıyorum yani bu da faydasız."



AİLE BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Genç kızın sosyal medyadaki çığlığı üzerine, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tuğçe’yi rahatsız eden şahıs şu an gözaltındadır. Emniyet birimlerimiz de konuyu hassasiyetle takip ediyor. İl Müdürlüğümüz personeli de Tuğçe ile bizzat görüşme sağladı, gereken desteği sağlayacaklar" ifadeleri kullanıldı.

GENÇ KIZ TEŞEKKÜR ETTİ

Bakanlığın harekete geçmesinden sonra açıklamada bulunan Çelik de, "Herkese sonsuz teşekkür ederim. Şu anda bir çözüm sürecine girildi ve umarım gerekli yerler görevini yapacak ve beni bu beladan kurtaracak. Hâlâ iyi insanların olduğunu bilmek görmek bana güç verdi" ifadelerini kullandı.

yaşananlar ve kendi yaşadıklarımdan korktuğum için bunları yazacağım. Zarar görmek, ölmek istemiyorum" ifadelerini kullanarak şunları kaydetti: