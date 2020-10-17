Gence'den yürek yakan görüntüler | Utan dünya utan





Azerbaycan'ın Gence kentine dün gece düzenlenen füzeli saldırıda can verenler bugün düzenlenen törenlerle son yolculuğuna uğurlanırken, yürekleri yakan görüntüler ortaya çıktı. Henüz çocuk yaşta Ermeni bebek katillerinin attığı füzeyle uyudukları yatakta can verenlerin görüntülerine Türkiye'den de tepki yağdı.

MSB, Ermenistan'ın Gence'ye yaptığı saldırı sonrası yürek yakan fotoğrafları paylaştı.

Ey farklı dilleri konuştuğumuz, farklı coğrafyalarda yaşadığımız insanlık...

Bu minik bebek, gece uykusundayken Ermenistan ordusu tarafından balistik füze ile katledildi.

Dilimiz, dinimiz, ülkelerimiz farklı olabilir fakat bu fotoğraf hepimizin yüreğini yakmaya yeter! pic.twitter.com/h0Br8vnJ9u — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 17, 2020

'ndan yapılan açıklamada "Ey farklı dilleri konuştuğumuz, farklı coğrafyalarda yaşadığımız insanlık... Bu minik bebek, gece uykusundayken Ermenistan ordusu tarafından balistik füze ile katledildi. Dilimiz, dinimiz, ülkelerimiz farklı olabilir fakat bu fotoğraf hepimizin yüreğini yakmaya yeter! Belki bu fotoğrafı ilk kez görüyor olabilirsiniz ama Azerbaycan halkı 30 yıldır aynı fotoğraf ile yaşıyor. 30 yıl önce Hocalı’da bebekleri katleden Ermenistan, bugün de aynı katilliğe devam ediyor. Bu manzarayı görüp de susmaya gücü yeten insanoğlu varsa sussun! Biz susmayacağız!" denildi.

Belki bu fotoğrafı ilk kez görüyor olabilirsiniz ama Azerbaycan halkı 30 yıldır aynı fotoğraf ile yaşıyor. 30 yıl önce Hocalı’da bebekleri katleden Ermenistan, bugün de aynı katilliğe devam ediyor. Bu manzarayı görüp de susmaya gücü yeten insanoğlu varsa sussun! Biz susmayacağız!

Faşist Ermenistan yönetiminin düzenlediği füzeli saldırıda can veren bir anne ile bebeği aynı tabutta toprağa verildi.