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Geri dönüşüm tesisinde yangın, Korkutan alev topu 

Gaziantep'te bir geri dönüşüm tesisinin plastik deposunda yangın çıktı. Alev topuna dönen tesisteki yangına, itfaiye ekipleri 30 araç ve 50 personelle müdahale etti

Geri dönüşüm tesisinde yangın, Korkutan alev topu 

Gaziantep'te bir geri dönüşüm tesisinin plastik deposunda yangın çıktı. Alev topuna dönen tesisteki yangına, itfaiye ekipleri 30 araç ve 50 personelle müdahale etti

25 Temmuz 2019 Perşembe 07:45
Geri dönüşüm tesisinde yangın, Korkutan alev topu 

Geri dönüşüm tesisinde yangın, Korkutan alev topu 



Gaziantep'de plastik geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın büyük panige neden oldu. Alev topuna dönen fabrikaya 30 itfaiye ekibi birden müdahale etti. Yangında alevler arasında kalan bir güvenlik görevlisinin hafif şekilde yaralandığı belirtildi..

Yangın saat 23.00 sıralarında 5'inci Organize Sanayi bölgesindeki geri dönüşüm tesisin atık plastiklerin bulunduğu depo bölümünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm fabrikayı sararken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çevrede endişe ve korkuya yol açan yangında alevler onlarca metre yükseğe çıktı. Tesisin ismi öğrenilemeyen güvenlik görevlisi alevlere ilk müdahaleyi yapmaya çalışırken, hafif şekilde yaralandı.

Kentin hemen her bölgesinden duman ve alevleri görenler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı güvenlik görevlisini hastaneye götürüldü.

İtfaiye ekipleri 30 araç ve 50 personel ile alev topuna dönen tesisteki yangına dört koldan müdahale ederek kontrol altına almaya çalışıyor.

Anahtar Kelimeler:
GaziantepYangın
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