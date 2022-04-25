

Gezi Parkı Davası | 9 yıl sonra ceza yağdı

Türkiye'nin tam 9 yıldır gündemini işgal eden, Yargıtay, Anayas Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar uzanan süreç içinde defalarca mahkeme konusu değişen süreç bugün sona erdi. Gezi Parkı Davası'nın bir numaralı sanığı Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verilirken diğer sanıklara da ceza yağdı.

Gezi Parkı davasında karar açıklandı: Osman Kavala hakkında müebbet hapis!

2013'teki Gezi Parkı eylemlerine ilişkin beraat kararının bozulmasının ardından Osman Kavala’nın da aralarında bulunduğu 17 sanıklı davada karar çıktı. Mahkeme, Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Can Atalay, Mine Özerden, Yiğit Ali Ekmekçi, Tayfun Kahraman'a da 18’er yıl hapis cezası verildi.

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin beraat kararlarının bozulmasının ardından Osman Kavala’nın da aralarında bulunduğu 17 sanıklı davada karar çıktı.

Davada duruşma savcısı celse arasında mütalaasını açıklamıştı. Açıklanan mütalaada, Osman Kavala ve Ayşe Mücella Yapıcı’nın ‘cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep edilirken, 6 sanığın ise ‘cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme’ suçundan 15’er yıldan 20’şer yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

DAVA ÖNCESİ AÇIKLAMA

İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülecek olan duruşmada sanıklar ile avukatlarının son kez esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapmalarına devam etmeleri, sonrasında son sözlerinin sorulması ve davada kararın çıkması bekleniyor.

Dava öncesi Taksim Dayanışması adına Çağlayan Adliyesi önünde açıklama yapıldı. "Gezi, ülkemizin toplumsal tarihinin en onurlu ve parlak sayfasıdır. Gezi'nin tüm değerlerine sahip çıkıyoruz. Gezi Direnişi'nin anayasal zeminde gerçekleştiği yargı kararlarıyla 2 kez tescil edilmesine rağmen hukuka ve gerçeğe aykırı tümüyle mesnetsiz iddialarla 3'üncü kez yargılanmak isteniyor. Toplumsal muhalefetin en temel hak ve talepleri suç unsuru gibi gösterilmek, barışçıl direnişin tarihsel ve meşru gerçekliği karalanmak isteniyor" denilen açıklamada, "Gezi umuttur, umut yargılanamaz" denildi.

HAKİM AKP'DEN ADAY ADAYI OLMUŞ

Davada Osman Kavala'nın avukatlarından Evren İşler, mahkeme heyetinin üyelerinden Murat Bircan'la ilgili çarpıcı bilgiyi dile getirdi. İşler "Adil yargılanmanın görüntüde de topluma yansıtılması gerekir. Bir yurttaşın burada adil bir yargılama yapıldığını hissetmesi gerekir. Mahkeme heyetini oluşturan üyelerin ismini Google'a yazdığımızda üye hakim Murat Bircan'ın Bafra Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü'nde çalışırken istifa edip hakim olduğunuzu görüyoruz. Murat Bircan aynı zamanda AKP'den milletvekili aday adayı da olmuş görünüyor. Bu dosyada Erdoğan ilk mağdur. Talimat vermeye gerek var mı? Üye hakim onu seviyor zaten" dedi.

Osman Kavala'nın avukatı Köksal Bayraktar da Bircan'la ilgili olarak "Mahkemenin bir karar vermesi lazım, bu karar davadan çekilme şeklinde veya üye hakimin çekilmesi şeklinde olabilir. Biz sizi reddediyoruz" dedi. Ancak mahkeme heyeti, üye hâkim Murat Bircan'ın davadan çekilmesi talebinin "davayı uzatmaya yönelik bir talep olduğuna" karar vererek talebi reddetti.

SANIKLARA CEZA YAĞDI

Mahkeme Kavala’ya ağırlaştırılmış hapis cezası verdi. Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Can Atalay, Mine Özerden, Yiğit Ali Ekmekçi, Tayfun Kahraman’a da 18'er yıl hapis cezası verildi. Öte yandan mahkeme Kavala dışındakilerin de tutuklanmasına karar verdi.

"BİZİ SİLİVRİ'YE GÖTÜRECEKLER"

Hakkında 18 yıl ceza verilen Can Atalay, karar sonrası mahkemede ayağa kalkarak, "Buradan bizi Silivri'ye götürecekler" dedi.