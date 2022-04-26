Gezi Parkı Davası | Protestolara polis müdahal etti



Gezi Parkı Davası'nda mahkeme kararının açıklanması Taksim Dayanışması'nın çağrısı üzerine protesto ediliyor. Taksim'de TMMOB Makina Mühendisleri Odası önünde toplanan grubun İstiklal Caddesi'ne yürümesine polis izin vermedi. Biber gazı kullanan polis çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Taksim Dayanışması, Gezi davasında Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet, Mücella Yapıcı, Tayfun Kahraman, Mine Özerden, Çiğdem Mater Utku, Yiğit Ali Ekmekçi, Ali Hakan Altınay ve Şerafettin Can Atalay hakkında 18 yıl hapis cezası verilmesinin ardından, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde adalet nöbeti başlatmıştı. Dayanışma bugün 19.00'da yapılacak protesto açıklamasına da çağrı yapmıştı.

Dün geç saatlerde yapılan duyuruda, "Gezi Davası'nda verilen hukuksuz karara karşı gerçekleştireceğimiz basın açıklaması için saat 19.00'da Taksim'de TMMOB Makina Mühendisleri Odası önünde buluşuyoruz" ifadeleri kullanılmıştı.

'GEZİ TUTSAKLARI ONURUMUZDUR'

Eyleme CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu, HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy TİP Genel Başkanı Erkan Baş, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, EMEP Genel Başkanı Ercüment Akdeniz, SOL Parti PM üyesi Alper Taş ve Gezi Parkı Direnişi sırasında polisin attığı gaz fişeğinin başına isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan da katıldı.

Gezi Parkı olarak kalsın diye, Taksim Dayanışması bileşenleri ile birlikte ilk günden itibaren Mimarlar odası adına mesleki ve yasal girişimleri başlatan Mimarlar Odası Çevre Etki Değerlendirme Kurulu sekreteri mimar Mücella Yapıcı; mevcut yasa ve yönetmeliklere uymayan kararlara karşı Şehir Plancıları Odası Başkanı olarak itiraz dilekçeleri yazan Şehir Plancıları Odası dönem başkanı Tayfun Kahraman ve Mimarlar odasının yetkili avukatı olarak Gezi Parkı'na dair bütün davaları açan ve takip eden avukat Can Atalay ile birlikte hukuksuz davada yargılanan Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden ve Yiğit Ali Ekmekçi'nin 18'er yıl ağır hapis ile cezalandırılığı, 4.5 yıldır kanıtsız, tanıksız hapis yatırılan ve hepsinin ötesinde Gezi sürecinde parka birkaçkez uğradım diyen Osman Kavala'nın ise Gezi üzerinden 'Darbeye teşebbüs' gibi absürt bir itham ile 'ağırlaştırılmış müebbet hapis' cezası aldığı bir ülkenin yurttaşları haline geldi.

'EN TEMEL ANAYASAL HAKLARIN YOK SAYILDIĞI BİR ÜLKE HALİNE GELDİK'

Polis tutanaklarına göre en az 3.5 milyon insan Gezi'ye gelen destekleyen, mesaj atan, börek getiren, revir kuran, kütüphane yapan, yeryüzü sofrası açan, şarkı söyleyen, tiyatro sergileyen, dans eden hatta ağaçlara sarılan milyonların 'müebbet ve ağır hapis' cezaları, ile korkutulmaya çalışıldığı bir ülke haline geldik.

Tek adam rejiminin ihtiyaçlarına göre karar veren mahkemelerin hukuksuz, tanıksız, kanıtsız, keyfi ve tutarsız kararlar aldığı bir rejimde, demokrasinin kuvvetler ayrılığının ve en temel anayasal hakların yok sayıldığı bir ülke haline geldik.

Sadece Gezi Parkı'na değil, Kazdağları'ndan Cerattepe'ye, Kuzey Ormanları'ndan Salda Gölü'ne kadar yeşile doğaya sahip çıkan gençlerin ve çevre örgütlerinin düşman görüldüğü bir ülke haline geldik.

Gezi Parkı'na sahip çıktığı için, 'yaşamıma daha fazla karışma' dediği için Gezi direnişi sırasında polis şiddetiyle hayatını kaybeden katillerinin aklandığı, bu vahşete isyan edenlere hapis cezaları verilebildiği bir ülke haline geldik.

Gezi'de gür sesiyle 'biz de varız' diyen kadınların, LGBTİ+ bireylerin taleplerinin yok sayıldığı, cinayetlere kurban gitmelerine ses çıkarılmasının engellendiği bir ülke haline geldik.

İşçilerin ekmeğine, köylülerin ürününe sahip çıkmasının istenmediği, hayatın pahalı, emeğin ucuz olduğu bu düzenin sorgulanmasınıni emeğin karşılığını talep etmek için ses çıkaranların vatan haini olarak görüldüğü bir ülke haline geldik."

ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

Gezi davasına yönelik kararlara tepki göstermek için yapılan basın açıklamasının ardından İstiklal Caddesi'ne çıkan kitleye polis müdahale etti. Çok sayıda kişinin gözaltına alındı.

ANKARA'DA DA PROTESTO EDİLİYOR

Sendikalar ve emek örgütleri, Ankara’da; "Gezi Davası" kararlarına karşı ortak tepki gösterdi. DİSK, KESK, TMMOB, Ankara Tabip Odası, Ankara Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası'nın yaptığı ortak açıklamada, "Arkadaşlarımızı asla yalnız bırakmayacağız. Gezi direnişini, bu ülkenin geleceğine sahip çıkan demokrasi ve özgürlük çığlığını susturamayacaksınız” denildi.

DİSK, KESK, TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu, Ankara Tabip Odası, Ankara Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası, Gezi Parkı Davası’nda dün verilen kararları, Ankara Ulus’ta protesto etti. Açıklamaya; CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ve HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül de katıldı.