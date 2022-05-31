Gezi Parkı Eylemleri 9'ncu yılında | Gazeteciye kalkanla vurdular



Taksim çevresinde Gezi Parkı Eylemleri'nin 9'ncu yıldönümü nedeniyle düzenlenen gösterilere polis ekipleri müdahale ediyor. Bölgede görev yapan basın mensupları canlı yayında polisin sert müdahalesiyle karşılaştı. HalkTv ve TELE1 muhabirleri polis ekipleri tarafından canlı yayın devam ederken tartaklandı. Göstericilerle polis tarafından kurulan bariyer arasında mahsur kalan gazetecilerin, bölgeden çıkarılması sırasında polis ekipleri muhabirlerin ayaklarına tekme atarken suratına yumruk ve kalkanla vuruldu. HALK TV Muhabiri Erdinç Yılmaz ile kameraman Mehmet Canbulat ise burada saldırının adeta hedefi haline geldi. Canlı yayın sırasında Erdinç Yılmaz suratına ve sırtına aldığı darbeleri gösterdi. Bu arada TELE1 Kameramanı Umutcan Yitük saldırıyı sosyal medya hesabından duyururken "Yere yatırdılar, tekmelediler kamerama vurdular. Telsizim neredeyse kullanılmaz hale geldi" dedi,



Bu arada gösteriye katılanların büyük bölümü gözaltına alındı. Fiziki şiddet uygulanarak gözaltı işlemleri sürerken gazetecilere yönelik uygulama sosyal medyada tepkilere neden oldu.

TAKSİM'E ÇAĞRI YAPILMIŞTI

Gezi Parkı eylemlerinin 9. yıldönümü nedeniyle Taksim'e çağrı yapıldı. Eylem öncesi Gezi Parkı'na polis bariyerleri çekildi. Taksim'e yürümek isteyen yurttaşlara polis müdahale etti.



Taksim Dayanışması, Gezi Direnişi'nin 9. yıldönümü nedeniyle eşitlik, özgürlük, demokrasi ve adalet talep ederek ve “Karanlık gider, Gezi kalır!” diyerek bugün saat 19.00’da Taksim’e çağrı yapmıştı.

Taksim Dayanışması'nın yaptığı çağrının ardından bugün Gezi Parkı girişine polis bariyerleri çekilmişti.