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Giderlerse gitsinler şiddet dilidir

Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'dan, 'Ekrem Karakaya' tepkisi: 'Giderlerse gitsinler bir şiddet dilidir'

07 Temmuz 2022 Perşembe 18:44
Giderlerse gitsinler şiddet dilidir

Giderlerse gitsinler şiddet dilidir

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, görevi başında katledilen doktor Ekrem Karakaya ve sağlık emekçilerine yıllardır uygulanan sistematik şiddete dikkat çekmek amacıyla Cumhuriyet TV'ye konuştu.


Doktor Ekrem Karakaya, Konya Şehir Hastanesi'nde bir hasta yakını tarafından silahlı saldırıya uğradı. Kardiyoloji Uzmanı Doktor Ekrem Karakaya tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cinayet, Türkiye'yi ayağa kaldırdı; sağlıkçılar, birçok hastanede iş bıraktı.

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, sağlıkta yıllardır yaşanan şiddet olayları hakkında Cumhuriyet TV'ye konuştu.

Sağlık politikalarında inanılmaz bir dönüşüm yaşandığını belirten Fincancı, temel olarak niteliğe değil hasta sayısına odaklanıldığını belirtti.

Hastaların, sorularına yanıt bulamayınca bunun temelini politikalardan değil hekimden bildiğini söyleyen Fincancı, çözüm yöntemi olarak da şiddetin kullanıldığını aktardı.

'ÖTEKİLEŞTİREREK ŞİDDET UYGULUYORSUNUZ'

Siyasi otoritenin de şiddet dilini kullandığını anlatan Fincancı, konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Ötekileştirme davranışı kullanılıyor. Hekimlere yönelik iktidarın söylemleri dikkat alındığında; toplumda da şiddet kaçınılmaz hale geliyor. Hasta yakınlarının şiddet uygulamak için silah taşımaları da gerekmiyor. Tekmeyle, başka malzemelerle de şiddet uygulandığını biliyoruz. Silahla sağlık kurumlarına girilmesinin önlenmesi gerekiyor. Türk Tabipleri Birliği, yıllardır bunları Meclis'e taşımaya çalıştı ama dikate alınmadı. Dikkate alınmamak da bir şiddettir. Ötekileştirerek de şiddet uygulamış oluyorsunuz."

'BU YIL 2800 HEKİM DAHA YURT DIŞINA GİDEBİLİR'

Sağlık politikaları değiştirilmezse çok daha fazla doktorun gideceğini anlatan Fincancı, sözlerine şu şekilde son verdi:

"Sağlık Bakanı, bir muhalefet parti liderinin eleştirisine şiddet içeren bir dille yanıt verdi. Üzülmek tek başına yeterli değil. 'Giderlerse gitsinler' bir şiddet dilidir.

Geçtiğimiz yıl bizden iyi hal belgesi alan meslektaş sayımız bin 405'ti. Bu yılın ilk altı ayında ise sayı bin 200'ü aşmış durumda.

Bu hızla giderse, aylık artışa baktığımızda sene içerisinde 2 bin 800 hekimin yurt dışına gideceğini söyleyebilriz."

Anahtar Kelimeler:
GitsinlerDoktor CinayetiKonya
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