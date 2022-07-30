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Gimsa Market Servis'nde skandal | 5 lira eksik diye yaşlı adamı indirdiler

Geiçtiğimiz yıl Nisan ayında yaşlı bir kadını, ücretsiz alışveriş servisinden indiran GİMSA görevlileri yeni bir skandala imza attı. Aynı marketin sahibi zam gelecek diye market raflarını boşaltırken yakalanmıştı.

30 Temmuz 2022 Cumartesi 09:12
Gimsa Market Servis'nde skandal | 5 lira eksik diye yaşlı adamı indirdiler


Gimsa Market Servis'nde skandal | 5 lira eksik diye yaşlı adamı indirdiler


Temel tüketim ürünlerine gelen zamları fırsata çevirmek için market raflarındaki paketleri boşaltıp stokçuluk yaparken görüntülenen GİMSA market rezaletine yenileri ekleniyor. Ankara Sincan GİMSA Market'in ücretsiz müşteri servisi uygulamasından faydalanan 73 yaşındaki bir vatandaş, alışveriş fişindeki 5 liralık eksiklik yüzünden araçtan indirildi. Söz konusu markette geçtiğimiz Nisan ayında yaşlı bir kadın da servis aracından indirilmişti

Market fişi 5 TL eksik diye servisten indirilen müşteri aracın altına girdi
Ankara'da bir marketten 95 TL'lik alışveriş yapan Faris M. (73), alışveriş tutarı 100 TL şartını sağlamadığı gerekçesiyle market servisinden indirilirken vatandaşlar tepki gösterdi..

Ankara Sincan'da, iddiaya göre, bir marketten 95 TL tutarında alışveriş yapan Faris M., marketin servis hizmetinden yararlanmak istedi.

Servis aracına binen Faris M., görevlilerin fiş kontrolü sırasında, alışveriş tutarı 100 TL şartını sağlamadığı gerekçesiyle araçtan indirilmeye çalışıldı. 73 yaşında olduğunu ifade etmesine rağmen market servisinden indirilen Faris M., görevlilerle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında kendini servis aracının altına atan Faris M., çevredekiler tarafından aracın altından çıkarıldı.

Servis daha sonra yoluna devam ederken, o anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. 

Ankara'da GİMSA market, ücretsiz servisinden yaşlı kadın indirildi
Ankara'da GİMSA market, ücretsiz servisinden yaşlı kadın indirildi
Anahtar Kelimeler:
Gimsa MarkenGimsa SincanGİMSA Market
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