

Gimsa Market Servis'nde skandal | 5 lira eksik diye yaşlı adamı indirdiler



Temel tüketim ürünlerine gelen zamları fırsata çevirmek için market raflarındaki paketleri boşaltıp stokçuluk yaparken görüntülenen GİMSA market rezaletine yenileri ekleniyor. Ankara Sincan GİMSA Market'in ücretsiz müşteri servisi uygulamasından faydalanan 73 yaşındaki bir vatandaş, alışveriş fişindeki 5 liralık eksiklik yüzünden araçtan indirildi. Söz konusu markette geçtiğimiz Nisan ayında yaşlı bir kadın da servis aracından indirilmişti

Market fişi 5 TL eksik diye servisten indirilen müşteri aracın altına girdiAnkara'da bir marketten 95 TL'lik alışveriş yapan. (73), alışveriş tutarı 100 TL şartını sağlamadığı gerekçesiyle market servisinden indirilirken vatandaşlar tepki gösterdi..

Ankara Sincan'da, iddiaya göre, bir marketten 95 TL tutarında alışveriş yapan Faris M., marketin servis hizmetinden yararlanmak istedi.

Servis aracına binen Faris M., görevlilerin fiş kontrolü sırasında, alışveriş tutarı 100 TL şartını sağlamadığı gerekçesiyle araçtan indirilmeye çalışıldı. 73 yaşında olduğunu ifade etmesine rağmen market servisinden indirilen Faris M., görevlilerle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında kendini servis aracının altına atan Faris M., çevredekiler tarafından aracın altından çıkarıldı.

Servis daha sonra yoluna devam ederken, o anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.