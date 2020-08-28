Giresun'da yapılan doğal afet incelemesi raporlanacak



Afet sonrası yaraları sarmak ve destek olmak için Giresun’a giden Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı ve CHP il - ilçe başkanları bölgede incelemelere başladı. Piraziz ve Dereli Belediye Başkanlarını ziyaret eden grup daha sonra jandarma aracının düştüğü Doğankent yolunda bulunan Jandarma Komutanlığı’na gitti.

Giresun’da meydana gelen sel felaketi özellikle Dereli ilçesinde büyük hasara neden oldu. Bu sabah belediye başkanları ile birlikte Giresun’a giden Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç yanındaki heyetle beraber Dereli Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu’na geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu arayarak Şenlikoğlu ile görüştüren Başkan Genç, birlikte el ele verip zor günlerin geçeceğini belirtti.

Afet alanını inceleyen ekip bir rapor oluşturacak, rapor sonrasında çalışmalar başlatılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin büyük katkı sağlayacağı süreç iş birliğinin önemini bir kez daha ortaya koyacak.