Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Gökçeada açıklarında deprem oldu 4.3

Ege Denizi'nde deprem hareketliliği devam ediyor. Gökçeada açıklarında saat 23.41 sıralarında meydana gelen depremin büyüklüğü 4.3 olarak duyruldu.

24 Temmuz 2020 Cuma 23:47
Gökçeada açıklarında deprem oldu 4.3

Gökçeada açıklarında deprem oldu 4.3


Ege Denizi'nde deprem hareketliliği devam ediyor. Gökçeada açıklarında saat 23.41 sıralarında meydana gelen depremin büyüklüğü 4.3 olarak duyruldu.

Ege Denizi'nde gece yarısı meydana gelen deprem Çanakkale ve çevresinde geniş bir alanda hissedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 23.41 meydana gelen deprem denizin 30 KM derinliğinde oluştu.

Gökçeada başta olmak Üzeri Çanakkale ve çok sayıda yerleşim biriminde hissedilen deprem vatandaşlar arasında paniğe neden oldu.

AFAD depremin büyüklüğünü 4.2 olarak duyurdu.

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2020.07.24 23:41:26  40.2263   24.9500       30.2      -.-  4.3  4.3   EGE DENIZI                                        İlksel
2020.07.24 23:16:36  38.2660   38.7187        5.0      -.-  1.9  -.-   BALPINARI-PUTURGE (MALATYA)                       İlksel
2020.07.24 22:39:04  38.3953   26.6870       13.1      -.-  2.2  -.-   IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)                        İlksel
2020.07.24 21:32:55  35.7098   26.9377       24.0      -.-  2.5  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2020.07.24 20:24:01  38.2435   38.8232        8.2      -.-  2.8  -.-   ORMELI-PUTURGE (MALATYA)                          İlksel
2020.07.24 20:16:14  36.1393   29.0360       16.1      -.-  1.8  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2020.07.24 19:28:28  38.7878   27.8078       10.3      -.-  2.3  -.-   SAZOBA-AKHISAR (MANISA)                           İlksel
2020.07.24 19:12:22  37.5783   43.0238       29.0      -.-  2.1  -.-   KOYUNOBA-BEYTUSSEBAP (SIRNAK)                     İlksel
2020.07.24 17:44:45  38.4478   39.3128       10.3      -.-  1.9  -.-   SIVRICE (ELAZIG)                                  İlksel
2020.07.24 17:14:41  39.5152   38.5923        5.2      -.-  2.7  -.-   ATMA-ILIC (ERZINCAN)                              İlksel
2020.07.24 15:12:21  40.4913   31.6490        2.3      -.-  1.6  -.-   KORUCUK-SEBEN (BOLU)                              İlksel
2020.07.24 13:18:15  37.4190   35.9785       10.5      -.-  3.2  3.1   KUCUKCINAR-SUMBAS (OSMANIYE)                      İlksel
2020.07.24 12:59:09  37.4467   29.0547       13.8      -.-  2.1  -.-   HORASANLI-TAVAS (DENIZLI)                         İlksel
2020.07.24 12:57:09  38.3982   39.3050       15.1      -.-  1.1  -.-   ALAATTINKOY-SIVRICE (ELAZIG)                      İlksel
2020.07.24 12:29:07  35.2093   33.6292        6.3      -.-  2.0  -.-   KIBRIS-DEGIRMENLIK                                İlksel
2020.07.24 12:25:41  39.9037   28.8525        0.0      -.-  1.7  -.-   DUNDAR-ORHANELI (BURSA)                           İlksel
2020.07.24 12:07:46  39.9047   30.4667        8.3      -.-  1.9  -.-   SULUKARAAGAC-TEPEBASI (ESKISEHIR)                 İlksel
2020.07.24 11:59:12  37.1832   27.8637        0.0      -.-  1.1  -.-   IKIZKOY-MILAS (MUGLA)                             İlksel
2020.07.24 11:13:48  37.3262   30.3753       94.0      -.-  2.4  -.-   YUVA-BUCAK (BURDUR)                               İlksel
2020.07.24 10:57:02  38.1985   28.0673       20.5      -.-  1.7  -.-   KISLAKOY-ODEMIS (IZMIR)                           İlksel
2020.07.24 10:15:14  38.8325   27.8005        0.0      -.-  2.2  -.-   RAHMIYE-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
2020.07.24 10:01:21  38.1887   38.8678       20.4      -.-  2.2  -.-   PUTURGE (MALATYA)                                 İlksel
2020.07.24 09:28:36  39.6007   26.0955        8.2      -.-  1.6  -.-   TUZLA-AYVACIK (CANAKKALE)                         İlksel
2020.07.24 05:58:07  38.3605   26.5795       14.5      -.-  1.3  -.-   KADIOVACIK-URLA (IZMIR)                           İlksel
2020.07.24 05:53:54  38.8235   27.0497       19.5      -.-  1.7  -.-   CORAKLAR-ALIAGA (IZMIR)                           İlksel

İBB, yapı tespit taramaları başlatıyor
İBB, yapı tespit taramaları başlatıyor
Marmaris'te deprem | Muğla Marmaris 5.6 ile sallandı
Marmaris'te deprem | Muğla Marmaris 5.6 ile sallandı
Bina kolonlarını delmişler | Deprem bölgesinde akıllara zarar uygulama
Bina kolonlarını delmişler | Deprem bölgesinde akıllara zarar uygulama
Manisa'da deprem, Ege Bölgesi'ni salladı
Manisa'da deprem, Ege Bölgesi'ni salladı
Bingöl depremi sonrası Kandilli’den uyarı | Artçılar devam edecek
Bingöl depremi sonrası Kandilli’den uyarı | Artçılar devam edecek
Bingöl'de deprem | Karlıova 5.8 ile sallandı
Bingöl'de deprem | Karlıova 5.8 ile sallandı
Malatya'da deprem | Pütürge 5.3 ile sallandı
Malatya'da deprem | Pütürge 5.3 ile sallandı
Göktaşı dünyaya çarpacak mı? 2020 göktaşı uyarısı
Göktaşı dünyaya çarpacak mı? 2020 göktaşı uyarısı
Anahtar Kelimeler:
Deprem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk Cuma Namazı kılındı
Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk Cuma Namazı kılındı
İstanbulkart | Çocuklu annelere yönelik ücretsiz uygulama bugün başlıyor
İstanbulkart | Çocuklu annelere yönelik ücretsiz uygulama bugün başlıyor
Sarıyer | Karadan değil, maviden
Sarıyer | Karadan değil, maviden
İBB, yapı tespit taramaları başlatıyor
İBB, yapı tespit taramaları başlatıyor
Genç kızın yardım çığlığı hayatını kurtardı | Saplantılı adam tutuklandı
Genç kızın yardım çığlığı hayatını kurtardı | Saplantılı adam tutuklandı
10 şehirde 15 orman yangınına anında müdahale 
10 şehirde 15 orman yangınına anında müdahale 
İBB'ye karşı tüm ilçelerde AK Parti engeli
İBB'ye karşı tüm ilçelerde AK Parti engeli
Trakya'da barajlar kurudu | İstanbul'un su kaynaklarında tehlike 
Trakya'da barajlar kurudu | İstanbul'un su kaynaklarında tehlike 
İBB, Yenikapı'daki Theodosius Limanı için yarışma düzenliyor
İBB, Yenikapı'daki Theodosius Limanı için yarışma düzenliyor
Kurban Bayramı’nda bağışlarınız Darüşşafaka’lı çocuklara umut olsun!
Kurban Bayramı’nda bağışlarınız Darüşşafaka’lı çocuklara umut olsun!

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim