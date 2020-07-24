Gökçeada açıklarında deprem oldu 4.3
Ege Denizi'nde deprem hareketliliği devam ediyor. Gökçeada açıklarında saat 23.41 sıralarında meydana gelen depremin büyüklüğü 4.3 olarak duyruldu.
Ege Denizi'nde gece yarısı meydana gelen deprem Çanakkale ve çevresinde geniş bir alanda hissedildi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 23.41 meydana gelen deprem denizin 30 KM derinliğinde oluştu.
AFAD depremin büyüklüğünü 4.2 olarak duyurdu.
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER.................... .....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ..... ......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir...... Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2020.07.24 23:41:26 40.2263 24.9500 30.2 -.- 4.3 4.3 EGE DENIZI İlksel 2020.07.24 23:16:36 38.2660 38.7187 5.0 -.- 1.9 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel 2020.07.24 22:39:04 38.3953 26.6870 13.1 -.- 2.2 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2020.07.24 21:32:55 35.7098 26.9377 24.0 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel 2020.07.24 20:24:01 38.2435 38.8232 8.2 -.- 2.8 -.- ORMELI-PUTURGE (MALATYA) İlksel 2020.07.24 20:16:14 36.1393 29.0360 16.1 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel 2020.07.24 19:28:28 38.7878 27.8078 10.3 -.- 2.3 -.- SAZOBA-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.07.24 19:12:22 37.5783 43.0238 29.0 -.- 2.1 -.- KOYUNOBA-BEYTUSSEBAP (SIRNAK) İlksel 2020.07.24 17:44:45 38.4478 39.3128 10.3 -.- 1.9 -.- SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2020.07.24 17:14:41 39.5152 38.5923 5.2 -.- 2.7 -.- ATMA-ILIC (ERZINCAN) İlksel 2020.07.24 15:12:21 40.4913 31.6490 2.3 -.- 1.6 -.- KORUCUK-SEBEN (BOLU) İlksel 2020.07.24 13:18:15 37.4190 35.9785 10.5 -.- 3.2 3.1 KUCUKCINAR-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel 2020.07.24 12:59:09 37.4467 29.0547 13.8 -.- 2.1 -.- HORASANLI-TAVAS (DENIZLI) İlksel 2020.07.24 12:57:09 38.3982 39.3050 15.1 -.- 1.1 -.- ALAATTINKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2020.07.24 12:29:07 35.2093 33.6292 6.3 -.- 2.0 -.- KIBRIS-DEGIRMENLIK İlksel 2020.07.24 12:25:41 39.9037 28.8525 0.0 -.- 1.7 -.- DUNDAR-ORHANELI (BURSA) İlksel 2020.07.24 12:07:46 39.9047 30.4667 8.3 -.- 1.9 -.- SULUKARAAGAC-TEPEBASI (ESKISEHIR) İlksel 2020.07.24 11:59:12 37.1832 27.8637 0.0 -.- 1.1 -.- IKIZKOY-MILAS (MUGLA) İlksel 2020.07.24 11:13:48 37.3262 30.3753 94.0 -.- 2.4 -.- YUVA-BUCAK (BURDUR) İlksel 2020.07.24 10:57:02 38.1985 28.0673 20.5 -.- 1.7 -.- KISLAKOY-ODEMIS (IZMIR) İlksel 2020.07.24 10:15:14 38.8325 27.8005 0.0 -.- 2.2 -.- RAHMIYE-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.07.24 10:01:21 38.1887 38.8678 20.4 -.- 2.2 -.- PUTURGE (MALATYA) İlksel 2020.07.24 09:28:36 39.6007 26.0955 8.2 -.- 1.6 -.- TUZLA-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel 2020.07.24 05:58:07 38.3605 26.5795 14.5 -.- 1.3 -.- KADIOVACIK-URLA (IZMIR) İlksel 2020.07.24 05:53:54 38.8235 27.0497 19.5 -.- 1.7 -.- CORAKLAR-ALIAGA (IZMIR) İlksel