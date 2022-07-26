Gökçek Ankapark'taki 801 milyon doları unuttu; Mansur Yavaş'ı hedef aldı



AKP'nin iktidara gelmesinden sonra, önce belideyenin ulaşım bahanesiyle kıyısından kenarından tahrip edildiği Atatürk Orman Çiftliği, gözü dönmüş onlarca rantiyecinin hedefi haline geldi. Mustafa Kemal Atatürk'ün şartlı olarak hazineye 1937 yılında bağışladığı Atatürk Orman Çiftliği'nin 2021 yılına gelindiğinde yarıya yakının beton ve asfalta boğulduğu ortaya çıktı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yargı kararına rağmen Atatürk Orman Çiftliği arazisine kurulurken, AKP'ye yakınlığı ile bilinen bazı vakıflara da, bölgeden hukuksuz tahsisz yapıldığı belirlendi.

Gökçek'in belediye başkanlığı döneminde kıyı kesimlerinden daha sonra ortasından geçirilen yollarla, Ankara'nın ün büyük yeşil alanı adeta yok edilme tehdidi ile yüz yüze geldi.

ANKAPARK adı altında kurulan tematik oyun parkına harcanan 801 milyon doların çöpe atıldığı ortaya çıkınca, Melih Gökçek, görevden el çektirilmesinden sonra yerine getirilen Mustafa Tuna ile, Millet İttifakı adayı Mansur Yavaş'ı suçladı.Melih Gökçek döneminde Atatürk Orman Çiftliği arazisi üzerine kurulan Ankapark’ın tahliyesi için açılan davada geçen haftalarda karar çıktı. Mahkeme, Ankapark'ın tahliyesine ve işletmenin Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesine karar verdi.

Bu durum üzerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankapark'ın kapılarının tüm yurttaşlara açtı.

Gökçek, tv100'de yayınlanan Taksim Meydanı programına bağlanarak ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın Ankapark'a ilişkin açıklamalarına yanıt verdi.

"PERİŞAN ETTİ"

ABB’ye devrilen Ankapark’ın maliyetinin 801 milyon dolar olduğu yönündeki ifadelerin gerçeği yansıtmadığını savunan Gökçek, "Ben orayı yaptım, çalışır vaziyette teslim ettim. Ama kabiliyetsiz bir Mustafa Tuna, vizyonsuz bir Mansur Yavaş orayı perişan etti" dedi.

Gökçek, şu ifadeleri kullandı:

"801 milyon dolar lafı külliyen yalandır. Ankapark 400-450 milyon dolara mâl oldu.

Ben kaç defa Mansur Yavaş’ı davet edip 'Gel televizyonda bu para meselesini tartışalım, millete yalan yanlış bilgiler verme' dedim. Ama adam kaçıyor. Buranın tek sorumlusu yok. Burada ilk cinayeti işleyen Mustafa Tuna’dır. Burayı tahrip eden Mansur Yavaş yönetimidir.

Buradan çalınan malların büyük bir ekseriyetini içerideki görevliler yaptı. Bu dinozor 15 gün önce sağlamdı. Bu dinozoru Mansur Bey’in taraftarları parçaladı.

Mansur Yavaş burayı çalıştırtmaz. Çünkü çalıştırtırsa AK Parti’ye yazar, Melih Gökçek’e yazar.

Ben belediye başkanı olsam fakir fukarayı buraya bedava sokarım. Ben belediye başkanı adayı olsaydım, her gün oraya 5 bin fakir fukara çocuğun oraya ücretsiz gireceğini temin edeceğimi söyleyecektim. Etrafımdaki herkes bilir bunu söylediğimi.

Ben orayı yaptım, çalışır vaziyette teslim ettim. Ama kabiliyetsiz bir Mustafa Tuna, vizyonsuz bir Mansur Yavaş orayı perişan etti”

2017 yılında AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın isteğiyle görevinden istifa eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankapark'ın 801 milyon dolara mal olduğunu unutup "Kabiliyetsiz bir Mustafa Tuna, vizyonsuz bir Mansur Yavaş orayı perişan etti" diyerek garip bir yorumda bulundu.