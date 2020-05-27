Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Göktaşı düşmesi vatandaşları heyecanlandırdı, Emniyet açıklama yaptı

Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde çok sayıda il ve ilçede görülen göktaşının nereye düştüğü gizemini korurken, Trabzon'da vatandaşların çektiği görüntüler gündem oldu.

27 Mayıs 2020 Çarşamba 22:38
Göktaşı düşmesi vatandaşları heyecanlandırdı, Emniyet açıklama yaptı


Göktaşı düşmesi vatandaşları heyecanlandırdı, Emniyet açıklama yaptı

Türkiye'nin Kuzey ve Doğu bölgelerinde gece yarısına doğru görülen göktaşının nereye düştüğü henüz bilinmiyor. Bilim insanları göktaşı düşmesi konusunda henüz bir açıklama yapmazken, vatandaşların çektiği görüntüler sosyal medyada gecenin konusu haline geldi. Trabzon'a göktaşı düştü mü? Soruları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Karadenizli vatandaşlar sosyal medyada gökyüzünde 'ışık topu' gördüklerini iddia etti. Konuyla ilgili Trabzon Emniyeti'nden açıklama geldi. Bu arada son 5 yılda Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerine çok sayıda göktaşı düşme haberi gelmişti.

TRABZON'A GÖKTAŞI DÜŞTÜ MÜ?

Sosyal medyada Artvinli ve Trabzonlular, gökyüzünde "ışık topu" gördüklerini söyledi.Trabzon'un yerel medyası emniyetten aldığı bilgiye göre; Trabzon Emniyeti, kentin birçok ilçesinden bu tür ihbarlar geldiğini doğrularken yeryüzü ile alakalı bir durum olmadığını ve gelişmeleri anbean takip ettiklerini belirtti.

ÇOK SAYIDA İLDE GÖRÜNTÜLENDİ

Bir çok ilden görünen göktaşı olduğu diğerlendirilen cismin düştüğü an Bingöl'de cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bugün akşam saatlerinde gök yüzünde parlayan bir cismin düştüğü götürüldü. Göktaşı olduğu değerlendirilen cisim Trabzon, Artvin,Malatya, Elazığ, Bingöl,Diyarbakır,Erzurum,Sivas,Tunceli,Erzincan ve Ardahan başta olmak üzere bir çok şehirde göründü.O anı ise Bingöl Genç karayolunun 8. kilometresinde araçla seyir halinde olan 19 yaşındaki Veysel Sönmez cep telefonu kamerasıyla tesadüfen kaydetti.

Genç ilçesinde haftalık yayın yapan bir gazetede stajyer olarak çalışan Sönmez o anları anlattı.
İlçeye dönerken gökyüzünde aleve benzer bir cisim gördüğü belirten Sönmez, daha sonra göktaşı olduğunu öğrendiğini ve Bingöl'e düştüğünü düşündüğü söyledi.

GÖKTAŞI DÜŞERSE NE OLUR?

Amerikan Ulusal Araştırma Konseyi, ABD Kongresi için hazırladığı raporda, dünyaya bir göktaşı çarpması durumunda neler yaşanacağını ve bu felaketi önleme yöntemlerini araştırdı.

Raporda, dünyaya çarpacak göktaşlarının, çaplarına göre ne kadar zarar vereceği ve neler ile karşılanacağı tek tek anlatıldı:

* Çapı 1 ila 10 metre olursa: Çarpışma, önlemler alındığında, birkaç saat veya gün önce belirlenebiliyor. Bu durumda, insanlara meteorun düşmesi beklenen yerde, dışarı çıkmamaları, pencerelerden uzak durmaları veya gökyüzüne direk bakmamaları tavsiye edilir. Maddi zararlar görülebilir. Cep telefonu veya internette de aksaklıklar olabilir.

* Çapı 10 ile 25 metre: Bu yüzyılda büyük olasılıkla bekleniyor. Göktaşı düştüğü yerde 10'larca kilometre çapında zarar verebilir. Diğer doğal afetlerde olduğu gibi bu bölgelerde yaşayanlar, önceden haber verilerek tahliye edilir. Aksi takdirde, ölümler olabilir.

* Çapı 25 ile 100 metre: Karşı karşıya kalacağımız şey kitlesel panik, bina yangınları, sosyal kargalaşa, çok sayıda ölüm ve yaralanmalar olabilir.

* Çapı 100 metreden fazla olduğunda: Bu durumda da insanlık İkinci Dünya Savaşı, Güney Asya'daki Tsunami felaketi, büyük depremler gibi büyük felaketler yaşayabilir. On binlerce ölüm olabilir.

* Daha büyük göktaşları: Grekli önlemler alırsa, dünya bu kadar büyük göktaşlarını 10'larca yıl önceden belirleyebilir. Önlemek mümkün olmazsa, felaketten sağ kalan olursa, onların nasıl yaşayacağı hakkında yeni sosyal yasalar, yeni teknolojiler, geliştirilebiliyor.

Dünya'nın yakınından göktaşı geçti
Dünya'nın yakınından göktaşı geçti
Osiris-Rex uzay aracı Dünya'nın yörüngesinden geçecek
Osiris-Rex uzay aracı Dünya'nın yörüngesinden geçecek
Bu Göktaşı'nın gramı bile çok kıymetli
Bu Göktaşı'nın gramı bile çok kıymetli
Bayramiç'e düşen göktaşı 50 yıl sonra 3 parçaya bölünüp inceleniyor
Bayramiç'e düşen göktaşı 50 yıl sonra 3 parçaya bölünüp inceleniyor
Göktaşına inen uydunun pili bitti Cübbeli Hoca'nın nazarı mı değdi?
Göktaşına inen uydunun pili bitti Cübbeli Hoca'nın nazarı mı değdi?
Göktaşı düştü denilen yerden obruk çıktı
Göktaşı düştü denilen yerden obruk çıktı
Göktaşı madenciliği için bir ABD´li firma daha kolları sıvadı
Göktaşı madenciliği için bir ABD´li firma daha kolları sıvadı
Karadeniz'e düşen göktaşı videoda
Karadeniz'e düşen göktaşı videoda
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arda Turan'ın Sütlüce'de yıkılan binası vatandaşı mağdur etti
Arda Turan'ın Sütlüce'de yıkılan binası vatandaşı mağdur etti
Koronavirüs 27 mayıs raporu | Can kaybı sayısı 34 oldu
Koronavirüs 27 mayıs raporu | Can kaybı sayısı 34 oldu
Gözde Nur Binbir'in ölümü sevenlerini kahretti
Gözde Nur Binbir'in ölümü sevenlerini kahretti
4 günlük yasak sona erdi | Yeni normale dönüş
4 günlük yasak sona erdi | Yeni normale dönüş
Yılmaz Özdil | Sözcü'yü bırakmak için 5 milyon dolar teklif edildi
Yılmaz Özdil | Sözcü'yü bırakmak için 5 milyon dolar teklif edildi
Koronavirüs 26 mayıs tablosu | 28 vatandaşımız vefat etti
Koronavirüs 26 mayıs tablosu | 28 vatandaşımız vefat etti
Kimi mangal yaptı, kimi ırmağa girdi 
Kimi mangal yaptı, kimi ırmağa girdi 
Devletten yardım isteyen adamın 8 otomobili çıktı
Devletten yardım isteyen adamın 8 otomobili çıktı
Eminönü'nde sel baskınları 150 yıllı kanalla sona erecek
Eminönü'nde sel baskınları 150 yıllı kanalla sona erecek
Bugün hava nasıl olacak? Sağanak yağmur uyarısı geldi
Bugün hava nasıl olacak? Sağanak yağmur uyarısı geldi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim