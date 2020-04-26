

Gökyüzünü saran ışıklar önce Sakarya, ardından Trakya'da görüldü





Marmara bölgesinde çok sayıda il ve ilçede önceki gün akşam aniden ortaya çıkan parlak ışıklar dün akşam Trakya'da görüldü. Tekirdağ ve Kırklareli'de ilçeleriyle birlikte çok sayıda yerleşim biriminde görülen ışıkların kaynağı vatandaşlar arasında merak uyandırdı. Konuyu internette araştıran vatandaşlar, ışıkların Elon Musk'ın SpaceX şirketine ait internet uyduları olduğunu farketti.

TELEFONUNU ELİNE ALAN KAYDA GİRDİ

Kırklareli’nin Lüleburgaz ve Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde gökyüzünde görülen çok sayıda sıralı ışık vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla izlendi.

Evinin balkonunda yıldızları izlediği sırada çok sayıda sıralı ışığı gören Yasin Demiröz isimli vatandaş, o anları hayretler içinde telefonuyla görüntüledi. Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde de bir vatandaş, benzer görüntülere rastladığını ifade etti.

Öte yandan gökyüzündeki sıralı cisimlerin, SpaceX şirketine ait Starlink uyduları olduğu öğrenildi.

Starlink uyduları ne işe yarar?

Dünyanın en büyük kablosuz internet ağı projesinde yer alan takım uydularının adıdır. Starlink projesinde yer alan uyduların fırtalılması SpaceX şirketinin geliştirdiği roketler aracılığıyla yapılmaktadır. Projenin varlığı ilk olarak 5 yıl önce kamuouyana açıklandı. Dünyanın en ucuz internet hizmetini vermeyi amaçlayan proje, haberleşme trafiğinin yüzde 50'sini de daha ekonomik hale getirmeyi hedefliyor. Geçtiğimiz yıl uzaya gönderilmeye başlanan uyduların sayısı proje tamamlandığında 12 bin adete ulaşacak.

Şirket müşterileri için ilk test çalışmalarına çoktan başladı. Uzayın dünya kaynaklı uydu çöplüğüne dönüşmemesi için Elon Musk, NASA'ya bazı yazılı sözler vermek zorunda kaldı. Söz konusu uyduların ömürleri ve dünyaya geri getirilmesi ile geri dönüş itkileri için Starlink uydularında önemli değişikliklere gidildi.

Dünya yörüngesinde 1200 KM ile 340 KM yükseklikte hareket görev yapacak olan uydular bilimsel araştırmalara açık olacak. Askeri faaliyetler, topoğrafya ve haberleşme konuları ile meteorolojik olaylar için erken ihbar sistemleri de Starlink uydularının görevleri arasında yer alması hedefleniyor. 7 yıl ömür biçilen her bir uydunun yörüngeye yerleştirilme işlemi SpaceX'e ait roketler tarafından gerçekleştirilirken, yeni nesil internet pazarında Elon Musk'ın küresel rekabeti kızıştıracağı iddia ediliyor.

22 Nisan'da SpaceX yörüngedeki uydu sayısının 422'ye ulaştığını, her hafta bir roket görevi içinde 60 uyduyu uzaya taşıyacağını duyurmuştu.