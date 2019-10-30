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Gölden tuttuğu flamingoları satarken yakalandı, cezayı gereksiz buldu

Doğal hayatın gözde kuşları flamingoları yakalayarak satmaya kalkan Seyit D. adlı zanlıya 16 bin TL para cezası kesilince sosyal medyadan isyan etti.

Gölden tuttuğu flamingoları satarken yakalandı, cezayı gereksiz buldu

Doğal hayatın gözde kuşları flamingoları yakalayarak satmaya kalkan Seyit D. adlı zanlıya 16 bin TL para cezası kesilince sosyal medyadan isyan etti.

30 Ekim 2019 Çarşamba 20:09
Gölden tuttuğu flamingoları satarken yakalandı, cezayı gereksiz buldu


Gölden tuttuğu flamingoları satarken yakalandı, cezayı gereksiz buldu



Tabiatın en sevimli kuşları arasında yer alan ve Türkiye'de sınırlı sayılı göllere göç mevsimlerinde uğrayan flamingolar, gözünü para hırsı bürümüş magandaların saldırısına uğradı. Evinde beslediği flamingoları sosyal medyada açtığı hesaplardan satan Seyit D. adlı şahsa 16 bin TL para cezası kesildi. Zanlı buna rağmen evinde çok sayıda flamingonun bulunduğunu belirterek satışa devam edeceğini duyurdu.


Konya'nın Ereğli ilçesinde Seyit D.´nin satmak için evinde bulundurduğu 20 flamingo, Doğa Koruma Mili Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarılıp, doğaya salındı. 16 bin 760 lira para cezası kesilen Seyit D.'nin sosyal medya hesabından yaptığı, "Amma abarttınız. Alt tarafı 20 flamingo. 20 adet gitti, devamı duruyor, no problem" paylaşımı dikkat çekti.

Ereğli ilçesinde yaşayan Seyit D.'nin, yavru flamingo beslediği ve sattığı yönünde ihbar alan Doğa Koruma Milli Parklar 8'inci Bölge Konya Şube Müdürlü ekipleri, harekete geçti. Polis ekipleriyle birlikte tespit edilen adreste yapılan aramada kapalı alanda tutulan 20 yavru flamingo ele geçirildi.

İlçe belediyesi veteriner birimine götürülen yavru flamingolar, buradaki tedavilerinin ardından Cihanbeyli ilçesindeki Bolluk Gölü sulak alanında doğaya bırakıldı. Flamingoları besleyip, satan Seyit D. hakkında 4915 sayılı 'Kara Avcılığı Kanunu´na Muhalefet´ten 16 bin 760 lira para cezası kesildi.

İL DIŞINA SİPARİŞ OLARAK GÖNDERMİŞ

Çok sayıda sosyal medya hesabı bulunan Seyit D., flamingonun yanı sıra tavus kuşu, sülün, ceylan ve penguen gibi pek çok türden hayvanları da satışa çıkardığını sayfasından belirtti. Seyit D.'nin basında çıkan haberlerin ardından yaptığı, "Amma abarttınız. Alt tarafı 20 flamingo. 20 adet gitti devamı duruyor no problem. Reklamın iyisi kötüsü olmazmış' paylaşımı dikkat çekti.

Seyit D.'nin paylaşımının ardından Doğa Koruma Milli Parklar 8'inci Bölge Konya Şube Müdürlü ekipleri inceleme başlattı.

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