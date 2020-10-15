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Görünmeyen Yunan denizaltılarının vesikalık fotoğrafları çekildi

Yunan medyasında günlerdir 'Türkler modern denizaltılarımızı göremiyor' haberlerinin ardından, hava ve deniz unsurları tarafından çekilen söz konusu araçların adeta 'vesikalık' görüntüleri ortaya çıktı.

15 Ekim 2020 Perşembe 19:58
Görünmeyen Yunan denizaltılarının vesikalık fotoğrafları çekildi

Görünmeyen Yunan denizaltılarının vesikalık fotoğrafları çekildi



Türk güvenlik uzmanlarının TV yorumlarında 'Hakkını yememek lazım, modern bir kaç denizaltıya sahipler, hatta bizim denizaltı sayımızdan 1 fazla araçları var' yorumları Yunanlıları şımarttı. Yunan yorumcular, modern denizaltılarına övgüler düzerken kantarın ayarını kaçırınca ortaya ilginç yorumlar çıktı. 


Yunanlılar denizaltılarının TSK unsurları tarafından asla görülemediğini iddia ederken TSK 'Yav he he görmedik' dercesine söz konusu araçların fotoğraf ve videolarını yayınladı. Üstelik bu görünteler hem havadan keşif ve erken uyarı uçaklarıyla, hem de deniz karakol gemileriyle elde edildiği ifade ediliyor.


"Görünmez olduğu" ve "Doğu Akdeniz'deki tüm faaliyetleri tespit edilmeden izlediği" öne sürülen Yunan denizaltılarının Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca anbean takip edildiği ortaya çıktı. Söz konusu denizaltıların Türk unsurları tarafından çekilen görüntülerinin, Yunanistan tarafından oluşturulmaya çalışılan algının yıkılması anlamına geldiği belirtildi.

DENİZALTILARININ TESPİT EDİLEMEDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Yunan iç kamuoyunda algı oluşturmaya yönelik yayımlanan haberlerde, "Type-214 denizaltılarının görünmez nitelikte olduğu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin deniz karakol uçakları ve helikopterlerinin bu denizaltıları tespit edemediği" ileri sürüldü.


Ediniler bilgilere "görünmez olduğu" savunulan Yunan denizaltılarının Doğu Akdeniz'deki tüm faaliyetleri tespit edilmeksizin izlediği iddiasına da yer verildi. Güvenlik kaynakları ise söz konusu iddiaların kesinlikle gerçeği yansıtmadığını ifade etti.


"KESİNTİSİZ TAKİP EDİYOR, İZLİYORUZ"

Görünmez olduğu iddia edilen Yunan Type-214 denizaltılarının, Türk Deniz Kuvvetleri'nin yüzer ve uçar unsurlarınca Doğu Akdeniz’de kesintisiz takip edildiğini vurgulayan kaynaklar, yapılan haberlerin gerçeklik payının bulunmadığına dikkati çekti.

"HEM GECE HEM GÜNDÜZ GÖRÜNTÜSÜ MEVCUT"

Öte yandan "görünmez " olarak nitelendirilen denizaltıların Doğu Akdeniz'de çekilen görüntüleri de ortaya çıktı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı unsurlar tarafından kesintisiz takip edilen söz konusu denizaltılar periskopları açık şekilde görüntülere yansıdı.

KOLAYLIKLA TAKİP EDİLİYOR

Denizaltılara ait hem gece hem gündüz görüntü kayıtları da dikkati çekti. Güvenlik uzmanları bu durumun, Yunan denizaltılarının kolaylıkla takip edildiği anlamına geldiğini belirtti.
 

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Son Güncelleme: 15.10.2020 21:02
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Yunan DenizaltısıYunanistanEgeDoğu AkdenizATİNA
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