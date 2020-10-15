Görünmeyen Yunan denizaltılarının vesikalık fotoğrafları çekildi





Türk güvenlik uzmanlarının TV yorumlarında 'Hakkını yememek lazım, modern bir kaç denizaltıya sahipler, hatta bizim denizaltı sayımızdan 1 fazla araçları var' yorumları Yunanlıları şımarttı. Yunan yorumcular, modern denizaltılarına övgüler düzerken kantarın ayarını kaçırınca ortaya ilginç yorumlar çıktı.

Yunanistan 2016'da envantere aldığı 8 torpido namlulu 5 Type-214 denizaltısının görünmez(!) olduğunu, TSK'nın dnz krk uçakları ve hlkp'lerince bunların tespit edemediği iddia etmiş.

Bunun üzerine bizimkiler de, bu hayaletlerinin hem don hem de puantiyelerinin resmini çekivermiş. pic.twitter.com/9z4fhRl9sO — Abdullah Ağar (@abdullahagar2) October 15, 2020



Yunanlılar denizaltılarının TSK unsurları tarafından asla görülemediğini iddia ederken TSK 'Yav he he görmedik' dercesine söz konusu araçların fotoğraf ve videolarını yayınladı. Üstelik bu görünteler hem havadan keşif ve erken uyarı uçaklarıyla, hem de deniz karakol gemileriyle elde edildiği ifade ediliyor.



"Görünmez olduğu" ve "Doğu Akdeniz'deki tüm faaliyetleri tespit edilmeden izlediği" öne sürülen Yunan denizaltılarının Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca anbean takip edildiği ortaya çıktı. Söz konusu denizaltıların Türk unsurları tarafından çekilen görüntülerinin, Yunanistan tarafından oluşturulmaya çalışılan algının yıkılması anlamına geldiği belirtildi.

DENİZALTILARININ TESPİT EDİLEMEDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Yunan iç kamuoyunda algı oluşturmaya yönelik yayımlanan haberlerde, "" ileri sürüldü.



Ediniler bilgilere "görünmez olduğu" savunulan Yunan denizaltılarının Doğu Akdeniz'deki tüm faaliyetleri tespit edilmeksizin izlediği iddiasına da yer verildi. Güvenlik kaynakları ise söz konusu iddiaların kesinlikle gerçeği yansıtmadığını ifade etti.



"KESİNTİSİZ TAKİP EDİYOR, İZLİYORUZ"

Görünmez olduğu iddia edilen Yunan Type-214 denizaltılarının, Türk Deniz Kuvvetleri'nin yüzer ve uçar unsurlarınca Doğu Akdeniz’de kesintisiz takip edildiğini vurgulayan kaynaklar, yapılan haberlerin gerçeklik payının bulunmadığına dikkati çekti.

"HEM GECE HEM GÜNDÜZ GÖRÜNTÜSÜ MEVCUT"

Öte yandan "görünmez " olarak nitelendirilen denizaltıların Doğu Akdeniz'de çekilen görüntüleri de ortaya çıktı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı unsurlar tarafından kesintisiz takip edilen söz konusu denizaltılar periskopları açık şekilde görüntülere yansıdı.

KOLAYLIKLA TAKİP EDİLİYOR

Denizaltılara ait hem gece hem gündüz görüntü kayıtları da dikkati çekti. Güvenlik uzmanları bu durumun, Yunan denizaltılarının kolaylıkla takip edildiği anlamına geldiğini belirtti.

