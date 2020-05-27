Gözde Nur Binbir'in ölümü sevenlerini kahretti



Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde okuyan Balıkesirli Gözde Nur Binbir'in Girne yakınlarında boğularak ölümü, okul arkadaşları ile ailesini yasa boğdu. Gözde Nur Binbir'i kurtarmak isteyen arkadaşı Mehmet Ceyhan ise azgın dalgalara kapılarak can verdi.

GÖZDE CAN VERDİ ARKADAŞI KAYIP

Korona virüsü nedeniyle'de kalan ve arkadaşları ile gittiği denizde dalgalara kapılarak hayatını kaybeden genç kız, memleketi Balıkesir'in Edremit ilçesinde büyük üzüntüye neden olduKKTC’nin Girne kenti Alagadi-3 mevkiinde denize yüzmeye giden KKTC Yakın Doğu Üniversitesi İngilizce Bölümü öğrencisi Gözde Nur Binbir (22) dalgalar arasında çırpınırken arkadaşı Mehmet Ceyhan (24) yardımına koştu. Diğer arkadaşları iki gencin dalgalar arasında kaybolması üzerine hemen Sahil Güvenlik’e haber verdi.

Edinilen bilgilere göre olay yerine giden Sahil Güvenlik ekipleri arama çalışmalarına başladı. Gözde Nur’un cansız bedenine ulaşılırken, Mehmet Ceyhan’ı arama çalışmalarına devam edildiği öğrenildi. Olay genç kızın memleketi Balıkesir'in Edremit ilçesinde büyük üzüntüye neden oldu.