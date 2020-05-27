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Gözde Nur Binbir'in ölümü sevenlerini kahretti

Yakın Doğu Üniversitesi İngilizce Bölümü'nde okuyan Gözde Nur Binbir yüzmek için girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti. Gözde Nur'u kurtarmak isteyen arkadaşı Mehmet Ceyhan ise kayıp.

27 Mayıs 2020 Çarşamba 16:40
Gözde Nur Binbir'in ölümü sevenlerini kahretti

Gözde Nur Binbir'in ölümü sevenlerini kahretti


Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde okuyan Balıkesirli Gözde Nur Binbir'in Girne yakınlarında boğularak ölümü, okul arkadaşları ile ailesini yasa boğdu. Gözde Nur Binbir'i kurtarmak isteyen arkadaşı Mehmet Ceyhan ise azgın dalgalara kapılarak can verdi.


Korona virüsü nedeniyle KKTC'de kalan ve arkadaşları ile gittiği denizde dalgalara kapılarak hayatını kaybeden genç kız, memleketi Balıkesir'in Edremit ilçesinde büyük üzüntüye neden oldu
KKTC’nin Girne kenti Alagadi-3 mevkiinde denize yüzmeye giden KKTC Yakın Doğu Üniversitesi İngilizce Bölümü öğrencisi Gözde Nur Binbir (22) dalgalar arasında çırpınırken arkadaşı Mehmet Ceyhan (24) yardımına koştu. Diğer arkadaşları iki gencin dalgalar arasında kaybolması üzerine hemen Sahil Güvenlik’e haber verdi.

GÖZDE CAN VERDİ ARKADAŞI KAYIP

Edinilen bilgilere göre olay yerine giden Sahil Güvenlik ekipleri arama çalışmalarına başladı. Gözde Nur’un cansız bedenine ulaşılırken, Mehmet Ceyhan’ı arama çalışmalarına devam edildiği öğrenildi. Olay genç kızın memleketi Balıkesir'in Edremit ilçesinde büyük üzüntüye neden oldu.

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KKTCÖlümHaberi
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